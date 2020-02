Erdogan: Damaszkusz "súlyos árat fizet" a török katonák elleni támadásokért

2020. február 11. 14:49

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden Ankarában kijelentette, hogy a damaszkuszi kormányerők "nagyon súlyos árat fognak fizetni" azokért a támadásokért, amelyeket török katonák ellen hajtanak végre a szíriai felkelők utolsó bástyájának számító Idlíb tartományban.

Erdogan az államfői palota kongresszusi központjában tartott díjátadó ünnepségen felszólalva közölte: Törökország az utóbbi napok szíriai támadásaira "a legmagasabb szinten válaszolt, és a szükséges választ adta". "Komolyan megkapták a magukét, de ennyi nem elég, még folytatódik" - fogalmazott a török elnök, hozzátéve, hogy szerdán a kormánypárt parlamenti frakcióülésén ismerteti majd Ankara további lépéseit.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter, aki kedden Podgoricában folytat tárgyalásokat, ottani sajtótájékoztatóján ismételten arra szólította fel a szíriai rezsim két fő szövetségesét, Oroszországot és Iránt, hogy vessen véget a damaszkuszi kormányerők agresszív fellépésének.

Mevlüt Cavusoglu - mfa.gov.tr

A török tárcavezető egyúttal jelezte: Erdogan és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon fog értekezni egymással azt követően, hogy egy orosz küldöttség szombaton és hétfőn is Ankarában folytatott egyeztetéseket az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány ügyében.



Cavusoglu már hétfői sajtótájékoztatóján rámutatott: ha meg tudtak volna egyezni szombaton, a hétfői találkozóra nem lett volna szükség. Egyúttal előre kilátásba helyezte, hogy ha a hétfői találkozón sem születik megállapodás, akkor Erdogan és Putyin tárgyal majd a kérdésről.



A szíriai kormányerők és a török hadsereg között először múlt hétfőn törtek ki heves harcok Idlíbben. A damaszkuszi csapatok tüzérségi támadásának következtében akkor hét török katona és egy polgári alkalmazott meghalt, 13 katona megsebesült. Ankara válaszul legalább 76 szíriai katonát "ártalmatlanított".



Most hétfőn öt török katona vesztette életét, öt másik pedig megsebesült a szíriai tüzérség újabb támadásában. A török védelmi minisztérium hétfő este azt közölte, hogy további 101 kormánykatonát "ártalmatlanítottak".



A török kormányzat által használt ártalmatlanít kifejezés nem feltétlenül jelent halálos áldozatot, magában foglalja a súlyosan megsebesített vagy foglyul ejtett ellenfeleket is.



A Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű erők tavaly áprilisban indítottak offenzívát északnyugaton orosz támogatással. Idlíb nagy részét, valamint a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartományok egy részét a Haját Tahrír as-Sám (HTS) ernyőszervezet dzsihadistái, továbbá más kisebb iszlamista milíciák, illetve a török támogatást élvező, mérsékelt ellenzéki fegyveres csoportok tartják ellenőrzésük alatt. A szíriai rezsim és Oroszország mindegyiket terroristaként kezeli. A kormányerők műveletei ráadásul az utóbbi hetekben annak ellenére fokozódtak, hogy idén január 12-én török-orosz tűzszüneti megegyezés született Északnyugat-Szíriát illetően.



Erdogan múlt hét szerdán arra szólította fel az előrenyomuló szíriai kormányerőket, hogy még februárban vonuljanak vissza a korábbi demarkációs vonalat jelző török megfigyelőpontok mögé. A török államfő leszögezte: amennyiben Damaszkusz csapatai nem tesznek eleget a felszólításnak, "Törökország arra kényszerül, hogy maga végezze el ezt a munkát".



MTI