Vihar - Katasztrófavédelem: több mint 750 riasztást kaptak a tűzoltók

2020. február 11. 15:46

Országszerte 759 alkalommal riasztották a tűzoltókat kedden 14 óráig a viharos szél okozta károk miatt - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-t.

Mukics Dániel közölte, a legtöbbször - összesen 440 esetben - letört faágak, utakra, vasúti sínekre, épületekre és elektromos vezetékekre dőlt fák miatt kellett beavatkozniuk.



A letört gallyak, kidőlt fák az ország számos pontján elszakították, megrongálták az elektromos vezetékeket, emiatt átmenetileg néhány ezer lakásban szünetel az áramellátás, illetve 197 lakóépület és közintézmény is megsérült - tette hozzá.



Mint elmondta: a tűzoltók folyamatosan végzik a sérült villamos vezetékek környékének megtisztítását és amint eltávolították a letört ágakat és kidőlt fákat, a szolgáltató megkezdi az áramellátás helyreállítását. Ezért az áramszünettel érintett lakások száma folyamatosan változik.



Ugyanakkor az épületek esetében a szél jellemzően a házak tetejében okozott kárt, cserepeket, bádoglemezeket sodort le, illetve megrongálta kéményeket - fűzte hozzá.



A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csépán lakhatatlanná vált egy ház, miután rádőlt egy fa. Az épület lakóját a rokonai fogadták be. A győri kórház tetejét 300 négyzetméteren bontotta meg a szél. Borsodivánkán egy pszichiátriai intézet tetejét bontotta meg a vihar, Miskolcon pedig egy szakközépiskola tetejében okozott kárt. A tűzoltók a veszélyesen lógó tetődarabokat valamennyi esetben eltávolították - sorolta a szóvivő.



Az OKF tájékoztatása szerint egyébként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kedden délutánig tizennyolc olyan kárhoz riasztották a tűzoltókat, amelyet a viharos erejű szél okozott. Fák dőltek ki, épületek rongálódtak meg, illetve egy magasban veszélyesen lógó jelzőlámpát is el kellett távolítania tűzoltóknak.



Pest megyében és a fővárosban több mint 50 esetben kérték a tűzoltók segítségét kedden délig.



Budapest XVI. kerületében, a Kalitka utcában parkoló autóra dőlt egy fa, illetve egy másik 15 méteres fa a József utcában annyira megdőlt, hogy egy családi ház került veszélybe.



A VIII. kerületben, a Stáhly utcában a tető betoncserepeit bontotta meg az erős szél. A IV. kerületben, a Káposztásmegyeri úton gyökerestől csavart ki egy fát a szél.



A Pest megyei Solymáron, a Munkás utcában egy fa vezetékre dőlt, Csömörön, a József Attila és a Hunyadi utca sarkán szintén egy kidőlt fa zárja el az utat. Sziget

Szintén több mint 50 bejelentés érkezett kedd délig a Békés megyei műveletirányítási központba az erős szél okozta károk miatt.



Békéscsabán, a Szent István téren a szél megbontotta egy ház tetejét, a Kolozsvári utcában egy épületre, a Thököly utcában pedig egy kerítésre dőlt egy nagy méretű fa.



Orosházán, a Könd utcai vásárcsarnok tetőszerkezetét rongálta meg a viharos szél. A Kossuth Lajos utcában és a Március 15. téren úttestre dőlt fákat távolítanak el a tűzoltók.



A katasztrófavédelem az autósoktól azt kéri, hogy fokozott óvatossággal, a szokásosnál lassabban haladjanak, így könnyebben ki tudják kerülni a veszélyes helyzeteket.



Azt ajánlják, ha enyhül a vihar, mindenki vizsgálja meg a lakóépülete környezetét. Ha bárki leszakadt elektromos vezetéket lát, ne közelítse meg, azonnal hívja a szolgáltatót, vagy a 112-es segélyhívó számot.



Érdemes a tető és a kémény sérüléseit is mihamarabb helyreállítani, mert a következő vihar nagyobb károkat okozhat a sérült épületrészeken - figyelmeztet az OKF.



MTI