Zivatar, hózápor, gomolyfelhő, viharos széllökések

2020. február 11. 16:21

Várható időjárás az ország területén szerda estig: derült és erősebben felhős területek és időszakok váltakoznak, majd az éjszaka második felében mindenütt csökken a felhőzet, kiderül az ég. Helyenként záporeső alakulhat ki, eleinte egészen északkeleten egy-egy zivatar is előfordulhat, illetve az Északi-középhegységben hózápor is lehet. Szerdán reggel, délelőtt többnyire gyengén felhős, napos idő várható, majd megnövekszik a gomolyfelhőzet, elszórtan valószínű zápor, az Északi-középhegységben hózápor, délnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szelet kedden nagy területen, szerdán elsősorban az ország északi felének egy részén viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 6 és 11 fok között alakul.



MTI