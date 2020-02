Birkózó Eb - Két magyar ezüst- és egy bronzérem az első döntős napon

2020. február 11. 21:50

Lőrincz Viktor pedig 87 kilogrammban nyert ezüstérmet, míg Torba Erik a 63 kilósok között állhatott fel a dobogó harmadik fokára a római birkózó Európa-bajnokságon. A keddi versenynapon öt kötöttfogású súlycsoportban osztottak érmeket.

Lévai hétfőn négy magabiztos győzelemmel jutott a fináléba, amelyben az azeri Sanan Suleymanovval nagy csatát vívott. Az első menetben intéssel került előnybe, amelyet riválisa hasonló módon egyenlített ki. A meccset egy perccel a vége előtt döntötte el Suleymanov, miután megkontrázta Lévai dobási kísérletét (1-3).



"Szomorú vagyok, nem az ezüstért jöttem, hanem az aranyért" - mondta a döntő után a magyar szövetség tájékoztatása szerint Lévai Zoltán. - "Ez nagyon fáj most, és holnapra sem fog elmúlni."



A BHSE versenyzője a meccsdöntő szituációról azt mondta, hogy az összefogásnál korábban volt egy olyan pillanat, amikor indítania kellett volna, de várt, hogy biztosra menjen.



"Sajnos ekkor már eltelt öt perc, végül még jobban kicsúszott, és ebből lett az, hogy rám esett és még ő kapott két pontot. Nagyon remélem, hogy lesz ez még fényesebb, ezért dolgozom, de az most egyáltalán nem vigasztal, hogy eljutottam a döntőig" - mondta.



Lőrincz Viktor szintén imponáló sikerekkel került fináléba, ahol a kétszeres U23-as világbajnok ukrán Szemen Novikov kihasználta a hibáit és 7-1-re legyőzte őt.



"Belefogott a pörgetésbe, aztán kiforgatott, amikor én akartam kitolni - ezen múlott. A taktika az lett volna, hogy kifárasztom, ami úgy érzem, működött is, mégis ő jött ki jobban minden helyzetből. Talán kicsit türelmesebbnek kellett volna lennem, nem tudom" - értékelt a 2017-ben Eb-győztes, tavaly világbajnoki második.



"Nyilván örömteli, hogy egy olimpia évében Európa-bajnoki döntőt birkózhatok, de nagyon szerettem volna meg is nyerni, ez sajnos most nem sikerült" - tette hozzá.



Torba Eriknek délelőtt már a vigaszágon volt jelenése, ahol magabiztos győzelmet aratott, majd az esti bronzmeccsen 3-0-s hátrányból fordított és nyert 6-3-ra a román Mihai Mihut ellen.



"Az első menet még ki-ki küzdelem volt, sajnos nem sikerült kivédekeznem a lenti helyzetet. Aztán az ellenfelem egyre fáradt, én pedig egyre jöttem fel. Neki sokat kellett fogynia, talán ezért fogyhatott el így a kondija, mindenesetre nagyon örülök, hogy sikerült három-nullás hátrányról fordítanom, és megnyerni ezt az Európa-bajnoki bronzérmet" - fogalmazott a BHSE 24 éves sportolója.



A keddi versenynapon még öt magyar lépett szőnyegre, közülük a két győzelem után a negyeddöntőben veszítő Váncza István (67 kg) és a selejtezős sikere után a nyolcaddöntőben alulmaradó Szabó László (82 kg) a szerdai vigaszágra került.



Kecskeméti Krisztián (60 kg) egy vereség, míg Fritsch Róbert (72 kg) és Szőke Alex (97 kg) egy-egy győzelem és vereség után kiesett.



Szerdán a két kötöttfogású mellett Galambos Ramóna (59 kg) és Németh Zsanett (76 kg) lép szőnyegre magyar részről.



