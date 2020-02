Trump megvédi az egészségügyet a szocializmustól

2020. február 12. 11:08

Február 5-én tartotta évértékelő beszédét Donald Trump amerikai elnök. Elmondása szerint az elmúlt 3 év során visszatérítette Amerikát a sikeres útra és elképesztő eredményekről számolt be. Jelentősen nőtt a foglalkoztatottság, az embereknek több bevételük lett, csökkent a szegénység és a bűnözés, az Egyesült Államok visszaszerezte önbizalmát és tekintélyét. Véget ért a gazdasági válság és Amerika a világ legjobban fejlődő társadalma lett.

Megválasztása óta 7 millióúj munkahelyet teremtett, adócsökkentést vezetett be és küzdött a megfelelő gazdasági szerződésekért. Az afroamerikiak, a nők, a fiatalok és az alacsonyabb képzettségűek körében is nagyon alacsonyra csökkent a munkanélküliség. Az alacsonyabb jövedelműek bevétele háromszor olyan gyorsan nőtt, mint a magas jövedelműeké, a háztartások megtakarítása nagyobb mint valaha. A tőzsde 70%-kal bővült és így 9000 kevésbéfejlett régióban nőttek a befektetések. A beszámolóalapján az amerikai nyugdíjak 80%-kal nőttek. Az állam gondoskodik arról, hogy a büntetett előéletűek kapjanak második esélyt.

Mostanra Amerika vált a világ legnagyobb olaj- és gázelőáálítójává. A hivatalba lépés óta létesült 12000 új gyár, amelyek félmillóember számára biztosítanak munkahelyet. Az állam új gazdasági szerződést köt Mexikóval és Kanadával, amely 100000 új munkahelyet fog teremteni. Új szerződést kötnek Kínával is, hogy a kínaiak ne szerezzék meg az állásokat az amerikaiak elől, miközben Amerika és Kína jóviszonyban maradnak. Amerika ismét kiáll a szabadságért a kontinensen, ezért 59 különböző ország működik együtt diplomáciailag Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen. Az állam hatalmas mértékben fektetett be a hadseregbe, megvásároltak számos olyan hajót, repülőt és rakétát, melyeket az országon belül gyártottak, és megnyitották katonai osztagukat a világűrben is. 18 államban vezettek be új ösztöndíj lehetőségeket, melyeket a jövőben annyival terveznek bővíteni, hogy 1 milliógyerek vehesse őket igénybe. Szintén sok pénzt fektettek be a gimnáziumokba és az egyetemekbe. Az amerikai egészségügyi ellátás egyrészt magas színvonalú, másrészt tervezik az igénybevételének árát 60%-kal csökkenteni. Az elnök kiemelte, hogy az egészségügy privatizációja rossz dolog, ezért annak megvalósítását nem fogja hagyni, hanem megvédi az egészségügyet a szocializmustól. Kezdeményezte, hogy az illegális bevándorlók számára legyen tilos az ingyenes egészségügyi ellátás.

A határon jelenleg 100 mérföldön áll fal, és még 500 mérföldön terveznek építeni. A gyógyszergyártócégekkel szövetségben a gyógyszerek árát is lejjebb vitték, miközben a túladagolások száma csökkent. Kevesebb a halvaszülések száma, ezzel párhuzamosan kezdeményezi a késői abortusz betiltását. Az elmúlt évben 120000 bűnözőt vett őrizetbe a rendőrség, az elmúlt 3 évben összesen 5000 embercsempészt, miközben csökkent a kábítószer-csempészet is. A terrorizmus elleni harc során az ISIS területi kalifátusa 100%-ban megsemmisült, és az ISIS alapítója és vezetője, Al-Baghdadi mára halott. Trump azon dolgozik hogy a háborúnak vége legyen a Közel-Keleten, és sokat haladtak a tárgyalások Afganisztánnal is.

Erőss István

