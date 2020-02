Ifj. Lomnici: A lakosság 61 százaléka kitiltaná a külföldről finanszírozott NGO-kat

2020. február 13. 12:24

Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az NGO-k. A Századvég tegnap tett közzé egy olyan elemzést, amelyben kiemelten foglalkoznak a börtönbizniszben, illetve a szegregációs ügyekben szerepet vállaló vagy azokat elindító NGO-kkal. Velkovics Vilmos műsorvezető a Hír TV Magyarország élőben című műsorában ennek részleteiről kérdezte Ifj. Lomnici Zoltánt, a Századvég jogi szakértőjét.

Egy külföldről finanszírozott, nem kormányzati szervezet abban az esetben jelent egy szuverén nemzetállamra veszélyt vagy nemzetbiztonsági kockázatot, ha vertikálisan vagy horizontálisan olyan hálózatot tud kiépíteni, és olyan folyamatokat tud befolyásolni, amelyek érintik az állam vagy az államhatalmi ágak működését vagy a közigazgatás bizonyos szegmenseit. Ezek az NGO-k önkormányzati szinten is megjelentek, főként azokban a kerületekben és megyei jogú városokban, ahol az ellenzék átvette a hatalmat – hangsúlyozta a jogi szakértő.

A műsorvezető az elhangzottakhoz hozzátette, hogy a budapesti városházán egy olyan fiatalembert neveztek ki főtanácsadóvá, aki aktív szerepet vállalt több erőszakos tüntetésben is. Ifj. Lomnici Zoltán felhívta arra a figyelmet, hogy ezeknek a magukat civilnek beállító szervezeteknek az a céljuk, hogy belpolitikai folyamatokat gerjesszenek. Egyre több ország döbben rá arra világszerte, hogy ezek a nem kormányzati szervek képesek választásokat is befolyásolni, és egyre több államban hoznak ellenük különböző intézkedéseket. Legutóbb Görögországban volt erre példa, de korábban Izrael és az Egyesült Államok is tett hasonló, a működésüket korlátozó lépéseket a köznyelvben csak Soros-hálózatnak nevezett közösség ellen – hangzott el.

A jogi szakértő felidézte Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter legutóbbi Fox News-nak adott nyilatkozatát, amelyben a politikus

Soros Györgyöt tette többek között felelőssé az ukrajnai problémák és az impeachment eljárás tekintetében is.

Lomnici Zoltán beszélt arról is, hogy korábban nagyvállalkozók, milliárdosok és spekulánsok igyekeztek befolyásolni egy-egy ország politikáját, azonban most már ez egy új szintre emelkedett. A magukat civileknek beállító, „nemes célokat” képviselő szervezetek valójában az őket megbízók politikai nézeteit képviselik.

Lomniczi Zoltán felhívta arra is a figyelmet, hogy a Századvég új projektjében, egy úgynevezett NGO-radarral figyelemmel kíséri a Magyarországon fellelhető szervezetek munkáját.

A műsorban kitértek arra is, hogy a magyar lakosság 61 százaléka kitiltaná a külföldről finanszírozott NGO-kat.

Főként azok a szervezetek osztják meg a társadalmat, amelyek a bevándorlást szervezik.

A teljes beszélgetés IDE KATTINTVA érhető el.

HírTV