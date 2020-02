Koronavírus - az EU szoros együttműködést szorgalmaz a járvány megelőzése érdekében

2020. február 13. 15:03

Az Európai Unió tagországai, köztük Magyarország is szoros, aktív, arányos intézkedésekből álló, bizonyítékokon alapuló együttműködést szorgalmaznak az új koronavírus okozta esetleges járvány megelőzése érdekében - jelentette ki Szigeti Szabolcs, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) helyettes államtitkára Brüsszelben csütörtökön.

A Kínában felbukkant vírus terjedése miatt összehívott egészségügyi miniszteri EU-tanács egynapos rendkívüli ülését követően a helyettes államtitkár magyar újságíróknak azt mondta, hogy az uniós országok a szolidáris segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozták a fertőzés által érintett országoknak, így Kína mellett a "kevésbé erős egészségügyi felkészültséggel rendelkező" nemzeteknek is.

Úgy vélekedett, hogy a koronavírus által kiváltott egészségügyi helyzet kezelhetőnek tűnik, de a "globális veszélyt jelentő járvány kitörésének kockázatait hordozza magában".

A járvány következtében kialakuló foglalkoztatási zavar érzékenyen érintheti Európát az egészségügy területein is - tette hozzá.

Szigeti Szabolcs kijelentette: a magyar kormány időben megtette a szükséges intézkedéseket.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Járványügyi Hivatal (ECDC) ajánlásait is figyelembe véve kidolgozta a szükséges eljárásrendet. A kormány létrehozott egy úgynevezett operatív törzset, amely el is kezdte az elfogadott cselekvési terv végrehajtását - tette hozzá.

Kiemelte továbbá, hogy a kormány elismeréssel tekint a nemzetközi szervezetek tevékenységére, valamint az uniós közös polgári védelmi mechanizmusra, amelynek keretében a fertőzés gócpontjának számító Hupej tartományban rekedt magyar állampolgárok is hazatérhettek.

A helyettes államtitkár szerint Európa a felkészülés időszakában van.

A kormányok ezen időszak alatt gyorsan, hatékonyan és összehangoltan cselekszenek. A különböző országok szakértőcsoportjai előremutató kutatásokat végeznek a vírus virulenciájának, természetének és a fertőzési láncoknak a megismeréséért - közölte Szigeti Szabolcs.

Elmondta azt is, hogy a brüsszeli tanácskozás során az uniós tagországok fontosnak nevezték az utazók tájékoztatását, a védőmaszkokra, gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre vonatkozó központi beszerzések megvalósítását, az egészségügyi dolgozók biztonságának szavatolását, valamint a határvédelem és az ellenőrzés jelentőségét - tette hozzá.

A járvány fészkének számító tartományi székhelyen, a kínai Vuhanban eddig csaknem 33 ezer ember fertőződött meg, és 1036-an haltak meg szerda éjfélig. A tartomány egészében szerda estig 48 200 fertőzöttről tudtak, de közülük 3441-en már meggyógyultak. További kilencezer embert tartanak karanténban fertőzés gyanújával. A járvány halálos áldozatainak száma Hupejben 1310-re emelkedett. Kínán kívül 24 országban jelent meg az újfajta koronavírus.

MTI