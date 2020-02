Szlovén kormányválság - Sarec kivizsgáltatná a pártok külföldi finanszírozását

2020. február 14. 14:59

Marjan Sarec szlovén ügyvezető kormányfő pénteken Facebook-bejegyzésében arra kérte a parlament illetékes bizottságát, hogy mielőbb vitassa meg a szlovén pártok és médiaérdekeltségeik szerinte problematikus külföldi finanszírozását.

"Aki finanszíroz téged, valószínűleg nem azért teszi, mert imádnivaló vagy, hanem azért, mert cserébe akar valamit" - írta Sarec a közösségi oldalán.

Sarec üzent azoknak a pártoknak is, amelyek most Janez Jansa, a legnagyobb ellenzéki párt, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökével tárgyalnak egy új jobboldali koalíció létrehozásáról. "Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy kinek lenne alárendelve ezt a (potenciális) kormány, miután bebizonyosodott, hogy az SDS médiáját Magyarország finanszírozza - és a párt ezt még nem is tagadja -, nem beszélve a boszniai Szerb Köztársaságból származó problémás kölcsönökről" - írta a leköszönő kormányfő.

Eközben a SDS azzal vádolja Sarec pártját, hogy tikos információkat szivárogtatott ki újságíróknak magyar magánszemélyek médiapiaci befektetéseiről. A sajtóban olyan pénzügyi tranzakciókról jelentek meg dokumentumok, amelyeket nem lehetett volna jogszerűen megszerezni - mondták.

Sarec január végén, rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és új választások kiírását kezdeményezte. Ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi koalícióval és parlamenti helyzettel nem képes véghezvinni a szükséges reformokat. Sarec lemondását csalódottan vették tudomásul balközép koalíciós partnerei és többségük szerint átmeneti kormányt kellene létrehozni. Ehhez hozzátartozik, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenlegi parlamenti pártok közül néhányan nem érnék el a négy százalékos parlamenti küszöböt az előrehozott választásokon.

A 2018. június eleji általános választásokon az SDS nyert, 25 mandátumot szerezve a 90 tagú törvényhozásban, de nem tudott kormányt alakítani. Ezt követően, augusztus elején a második helyen befutott LMS elnökét, Sarecet választotta meg miniszterelnök-jelöltnek a szlovén parlament. Az általa alakított ötpárti koalíció, amely azért állt össze, hogy megakadályozza Janez Jansát a kormányalakításban, két évig kormányzott kisebbségben.

Sarec január végi lemondása óta Jansa tárgyalásokat folytat az LMS két koalíciós partnerével - a Modern Közép Párttal (SMC) és a Szlovénia Nyugdíjasainak Demokrata Pártjával (DeSUS) -, valamint az ellenzéki kereszténydemokrata Új Szlovéniával (NSi). Csütörtökön Jansa bizakodóan nyilatkozott egy új koalíció létrehozásáról. "A tárgyalások alapján nincs kétségem afelől, hogy megbízást kapnék a parlamenttől egy új kormány létrehozására. Mindazonáltal ez csak akkor érdekel bennünket, ha olyan kormányt tudunk alakítani, amely megoldja a problémákat és fenn tud maradni, hogy ne kelljen kétévente új választásokat kiírni" - mondta.

MTI