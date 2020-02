Európa legszebbje lehet a kaposvári Szabadságfa

2020. február 14. 16:29

Február végéig lehet voksolni az Európai Év Fája-verseny jelöltjeire, és a mezőnyben idén is van magyar induló: a kaposvári Szabadságfa

Minden fának lelke és története van – ezt nem csak az Európai Év Fája-verseny szervezői gondolják így, hanem az a sok tízezer ember is, aki minden évben részt vesz a közönségszavazáson, ahol a legszebb, és a legkülönlegesebb történettel bíró fákra lehet voksolni. Számunkra külön öröm, hogy többször is magyar győztese volt a versenynek: például 2019-ben a legtöbb szavazatot a több mint 135 éves pécsi mandulafa gyűjtötte be, ami a Havihegy csúcsán álló Havas Boldogasszony-templomnál fogadja az érkezőket.

A pécsi mandulafa

A mezőny idén is nagyon erős: versenyben van például az Ibériai-félsziget egyik legöregebb tölgye, az 1200 éves, három „lábon” álló különleges tölgyfa, ami népszerű célpontja a kirándulóknak, sokan másznak fel hozzá a hegyre, hogy üdvözöljék, vagy meséljenek neki, és valószínűleg a tölgy is órákig tudna mesélni, hogy kik ejtőztek a lombjai alatt az elmúlt évszázadokban.

A háromlábú spanyol tölgy

Az orosz döntőst, a magányos nyárfát a legenda szerint egy buddhista szerzetes ültette. A nyár hatalmas fává cseperedett, lombos ágai alatt sokan álltak meg pihenni, hűsölni az elmúlt 100 évben. Az arra járó vándorok rendszeresen kéréseket is intéztek hozzá, és a kívánságok állítólag teljesültek is, ezért a fa egyfajta szentélynek számít arrafelé.

A magányos nyár az orosz sztyeppén

A szavazást jelenleg a csehországi jelölt vezeti, „az elárasztott falu őre”, egy 350 éves erdei fenyő, ami a Vír gát bal oldali partjának sziklás nyúlványán áll. A fa az elárasztott Chudobín faluról kapta a nevét, amely a gát építése óta már nem létezik. A legenda szerint az ördög éjjel a fenyő alatt ül és hegedül. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a helyiek a völgy felett zúgó erős szél hangját hallják.

Az elárasztott falu őre Csehországban

El kell ismernünk tehát, hogy idén is nagyon különleges fák vannak versenyben, de azért a szívünknek legkedvesebb mégis csak a magyar jelölt, a kaposvári Szabadságfa, amit 1929-ben ültettek egy helyi iskola udvarán. A csemete a kőszegi polgármester jóvoltából a trianoni határról, az Írott-kőről került Kaposvárra, és az ültetéskor a fa gyökereire Kassa, Kolozsvár és Nagyvárad földjét hintették. Az azóta eltelt több mint 90 évben a Szabadságfa több ezer „berzsenyis” diák életét kísérte végig, sok-sok kedves emlék fűződik hozzá.

A több mint 90 éves kaposvári Szabadságfa

A kaposvári Szabadságfa a szavazatok számát illetően jelenleg sajnos a lista végén „kullog”, szüksége van a segítségünkre! A verseny február 29-ig tart, tehát még van idő behozni a lemaradást! A linket ITT találjátok! Hajrá! ;)

Képek: treeoftheyear.org

