Remegős ételek Miskolcon

A tél ikonikus étele olyannyira népszerű, hogy külön fesztivált is szerveznek a főszereplésével. Idén a gasztronómia mellett a kulturális programok is helyet kapnak a gasztronómiai fesztiválon.

Idén február 14. és 16. között tartják meg a kocsonyafesztivált Miskolcon. Aki szereti ezt az ételt, az minden formájában megtalálja a fesztiválon. Február 14-ére, vagyis a Bálint/Valentin napra való tekintettel a szerelem is helyet kapott a kocsonya mellett a rendezvényen, amely felvonulással veszi kezdetét a Szent István térről. A menet Miskolc “ötödik kapuján” áthaladva érkezik a város szimbolikus helyszínéhez, a Villanyrendőrhöz.

Fotó: shutterstock/ YARUNIV Studio

A szerelmeseknek lesz például bolondos házasságkötés, szíves szalonnasütés, lakatgravírozás, lakatkulcs-dobálás, jégszobor-faragás és -kiállítás. A családokat, a gyerekeket és a kocsonya rajongóit pedig békajelmez-versennyel, kocsonyakvízzel és kocsonyahorgászattal várják majd.

A fesztiválon három színpadon 47 zenekar ad koncertet. Fellép – többek között – a balkan Fanatik, az Anna & the Barbies, a Soulwave, a Bohemian Betyars, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, a Dirty Slippers, a Müller Péter Sziámi AndFriends, a Bagossy Brothers Company és a 30Y.

A kocsonya szerelmesei a hagyományos kocsonyán kívül megkóstolhatnak különlegességeket is, mint például a halkocsonya.

A miskolci kocsonya olyannyira híres, hogy egy szólás is van róla: “pislog, mint miskolci kocsonyában a béka”. A legenda szerint egy avasi borospincébe próbáltak megdermeszteni több tál kocsonyát, ám az egyikbe beleugrott egy béka. Az állat bele is “fagyott” – magyarázta el az MTI. A pince felszolgálója pedig nem vette észre a balesetet és a békával együtt tálalta egy vendégnek. A fáma arról is szól, hogy a vendég mindezt nem vette zokon, csupán egy fanyar humorral ütötte el a malőrt, így máig megmaradt a szólás-mondás a kocsonyáról.