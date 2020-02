Újabb mingránsmenet indulhat meg, ezúttal a horvát határ felé

2020. február 15. 16:19

(Fotó: M1)

Újabb migránsmenet indulhat, ezúttal Bosznia-Hercegovinából a horvát határ felé, amit a Velika Kladusa-i befogadóközpont lakói az M1 stábjának is megerősítettek.

Bő egy héttel ezelőtt hasonló menet indult, akkor Szerbiából a magyar határ felé. Tudósítónk a helyszínről azt mondta, nagy rendőri készültség van a városban és a határon egyaránt.

„A bosnyák hatóságok tegnap elküldték a tábor előtt parkoló személyautókat a parkolóból, ma pedig az újságírókat is eltávolították a Miral befogadóközpont környékéről, nem igazán tudjuk, hogy mi zajlik a táborban. A táboron belül, annyit sikerült megtudni, hogy a Nemzetközi migrációs szervezet közölte a táborban tartózkodó migránsokkal, hogy amennyiben elhagyják a befogadóközpontot, tiltakozásra indulnak, akkor oda nem térhetnek vissza” – közölte Muci Attila az M1 tudósítója a helyszínről.

Elmondta: „továbbra is nagy számú rendőri készültség van mind a városban, tehát Velika Kladusában a fontosabb kereszteződésekben, illetve a majeváci határátkelő felé vezető utakon, de továbbra is megerősített rendőri védelem van a bosnyák–horvát határon is, tehát mindkét oldalon 2-2 mikrobusznyi rendőr tartózkodik folyamatosan”.

hirado.hu - M1