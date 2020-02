Fiatal migráns férfiak követelték a bosnyák-horvát határ megnyitását

2020. február 15. 23:57

A bosnyák-horvát határ megnyitását követelte több mint száz migráns délután az egyik boszniai befogadó tábor előtt. A fiatal férfiak egyszerre nyomultak az utcára, ahol hangos skandálásba kezdtek. A rendőrök felsorakoztak velük szemben, így sikerült megakadályozni, hogy elinduljanak a horvát határ felé. Többen lökdösődtek is a rendőrökkel. Napok óta lehetett tudni, hogy csoportosan akarnak megindulni a határ felé, mert abban reménykednek, hogy így könnyebben át is jutnak. Az elmúlt hetekben a magyar határon próbálkoztak hasonló módszerrel többször is, de akkor nem jártak sikerrel – hangzott el az M1 Híradójában.

Szombat délután törtek ki a táborból a velika kladusai befogadóközpont lakói. Az M1 helyszíni tudósítója szerint nagyjából száz férfiról volt szó. A bosnyák-horvát határ megnyitását követelték, és úgy tervezték, hogy gyalog indulnak el a nem messze lévő határátkelőhöz. A délutáni híradás szerint a csaknem százfős csoport a Velika Kladusa melletti Miral befogadóközpontból jutott ki, hogy a néhány kilométerre fekvő horvát-bosnyák határátkelőhöz menjen.

készültség az odáig vezető úton is erős volt, a rendőrséget a határőrség, valamint a fővárosból érkező különleges egységek is segítették. A szombat esti beszámoló szerint a tömeghez nem csatlakoztak új tiltakozók a Miral befogadóközpontból, és máshonnan se, így véget ért a rendbontás. A feszültség megszűntével a rendőri jelenlétet mérsékelték a környéken.

A rendőrök napközben a csoport útját állták, még a tábor bejárata előtt, egy darabig farkasszemet néztek a bevándorlókkal. A migránsok között egy idő után nézeteltérés támadhatott, majd egyikük lökdösődött a rendőrökkel, őt elvezették.

Állóháború Európa és a migránsok között

Az akcióról már napokkal korábban tudni lehetett. A tüntetés szervezői ugyanis ezúttal is zárt közösségi oldalakon, és a táborban terjesztett szórólapokon toboroztak. A papírokra angolul, franciául és arabul is kiírták: minden táborlakót arra szólítanak fel, hogy február 15-én induljanak a horvát határhoz, hogy ott demonstráljanak a rossz bánásmód, a horvát rendőrök fellépése ellen.

“Elveszik a pénzünket, és berakják a kabátjuk zsebébe, elveszik a telefonjainkat, és azt is zsebre teszik. Én csak egyet tudok, azt szeretném, ha megnyitnák a határokat” – fogalmazott egy bangladesi férfi, aki saját bevallása szerint már hétszer próbált meg átjutni Horvátországba. A bosnyák rendőrök végül a befogadóközpont kerítése mögé terelték a bevándorlókat.

Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint Európa és az illegális bevándorlók között állóháború zajlik, amit úgy lehetne leginkább felszámolni, ha megállítanák a bevándorlás szervezőit.

„Nem lehet tudni, hogy kik irányítanak, de azt gondolom, hogy ezek élő szervezetek, amelyeket fel lehet deríteni. A felderítés egy lényeges eleme a határvédelemnek is, mert az állóháborúnak a leggyorsab megoldása, hogyha felszámolják a háttérirányító rendszereket, és arra azért van törvényi lehetőség, hogy aki illegalitásra, bűncselekményre szólít fel vagy buzdít, azt el lehet ítélni” – mondta Földi László, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója.

Az elmúlt hetekben a migránsok több csoportban, és többször is megkíséreltek nyomást gyakorolni a határőrizetre. Január végén Horgosnál pedig meg is próbálták áttörni a határt. A térfigyelő kamerák felvételein látszik, ahogyan a fiatal férfiak kidöntik a határkerítés oszlopát, és letapossák a drótot. Ilyesmire 2015 óta nem volt példa. Végül csak három figyelmeztető lövéssel tudták megállítani őket.

100-120 ezer migráns a Balkánon

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, hogy jól szervezett, nyomásgyakorlás áll a háttérben.

„Az érkező embereknek, akik állítólag menekültek, vagy legalábbis ők úgy gondolják, hogy nekik Pakisztánból meg Iránból kellett menekülniük, ez nekik nem sajátjuk, ez a nyugat-európai kultúrkörre jellemző demonstráció, tüntetés, a demokráciának egyik lehetősége. Ezt most a magukat NGO-knak nevező, inkább félig-meddig embercsempész szervezeteknek a koordinációja látható a háttérből” – mondta Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó.

Becslések szerint 100-120 ezer migráns tartózkodik a Balkánon, a napokban pedig már a német belügyminiszter is újabb migrációs hullámra figyelmeztetett egy lapinterjúban. Horst Seehofer azt mondta: az unió külső határán rendkívül erős a nyomás, és ha az ottani országok nem kapnak segítséget, akkor könnyen elképzelhető, hogy megismétlődnek a 2015-ös események.

