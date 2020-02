Kukorelly Endre laudálta a Kertész Imrét fordító örmény irodalmárt

2020. február 16. 09:40

Jerevánból érkezett Budapestre Vahram Martiroszjan örmény költő, író, műfordító, hogy átvegye a legrangosabb magyar műfordítói díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot. A budapesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében Bálint napján tartott – immár a 24. – kardceremónián Kukorelly Endre író méltatta a kiváló irodalmárt.

Kukorelly Endre író méltatatja a Kertész Imre Sorstalanság című regényét is anyanyelvére fordító Vahram Martiroszjan örmény irodalmárt a Balassi-kard ünnepségen Budapesten. Molnár Csenge Hajna felvétele



Az örmény művész alkotásait franciára, oroszra, angolra, azeri nyelvre fordították le, magyarul a Székelyföld, a Galaktika és a Vigília közölte műveit, Földcsuszamlás című regényét a Nagyvilág adta ki. A magyar irodalomból lefordította Kertész Imre Sorstalanság című regényét, Petri György- és Pilinszky János-verseket ültetett át anyanyelvére – írta róla előzetesen az MTI.



Kokurelly Endre jó barátként jellemezte Vahram Martiroszjant, érzékeltette, hogy több évtizedes ismeretségük kölcsönös nagyrabecsülésen és rokonszenven alapul. A magyar író Balassiról is jó érzésekkel emlékezett meg, kifejezve, hogy a XVI. századi költő életműve a mai napig eleven érdeklődést kelt, a mai irodalmi életben is fontos kincs.



Kukorelly örömmel jelezte, hogy a 24. kardceremónián kitüntetett mind a két irodalmárt szereti, ezért is örömmel vesz részt az ünnepségen. A másik díjazott a kolozsvári László Noémi költő volt, őt Pécsi Györgyi laudálta. Az ismert irodalomkritikus alapos elemzésben a határon túli magyar irodalom, a kortárs költészet nagyjai közé sorolta az erdélyi poétát.



László Noémi Tüske című versét Gyulai Zsuzsa előadóművész szavalta el nagy tapsot aratva.



A díj alapítója, Molnár Pál, a Balassi-kard művészeti alapítvány elnöke elmondta, hogy Vahram Martiroszjant az észt Balassi-kardos műfordító, Sander Liivak ajánlotta kitüntetésre. Megfogalmazása szerint az, hogy egy észt irodalmár örmény költőt javasol magyar díjazásra, azt jelzi, hogy a magyar irodalom világbirodalom.



Az örmény poétának Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök, a magyar költőnek Zettwitz Sándor, a magyar üzleti élet doyenje, a 77 Elektronika Kft. igazgatója nyújtotta át a szablyát.





Közönség a kardceremónián. Az első sorban Dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, Dr. Rubovszky András kurátor, a Széchenyi Társaság elnöke, Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. igazgatója, Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke és Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök. Molnár Csenge Hajna felvétele

Zettwitz Sándor maga is kapott elismerést az ünnepségen, a Balassi-kultusz éltetőinek járó Balassi-érmet vehette át Dr. Rubovszky Andrástól, a Széchenyi Társaság elnökétől, a Balassi Kuratórium tagjától, és Rieger Tibor M. S. mester-díjas és Kossuth-díjas szobrásztól, az érem alkotójától.



Az ünnepségen felidézték a nemrég – 92 éves korában – elhunyt Balassi-kardos költő, Tornai József alakját, a kiemelkedő poéta versét Kakasy Dóra szavalta el.



Röviden megemlékeztek a két hete meghalt amerikai műfordítóról, költőről, John Ridlandről is: ő 15 éves munkával lefordította a János vitézt, valamint a Balassi-kard alapítójának kérésére három Balassi-verset ültetett át – Czipott Péter társfordítóval együttműködve – anyanyelvére; a Balassi-kardot 2010-ben kapta meg.



A kardceremónián a hagyománynak megfelelően zenei ősbemutató hangzott el: a Balassi-verset megzenésítő Virágh András Gábor művét a Törökbálinti Cantabile Kórus adta elő Vékey Mariann vezényletével.



Esztergomi diák, Ungi Cecília, a Diákszínkör tagja szavalta el – nagy tetszést aratva – Balassi Tizenkettődik versét.



A megjelenteket Dr. Martos Levente Balázs rektor köszöntötte.

A Szent György Lovagrend katonai hagyományőrző tagjai a legrangosabb európai irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard átadásán Bálint napján a Papi Szeminárium dísztermében, mellettük Dr. Martos Levente Balázs rektor. Bohus Tamás felvétele

Átadták a kitüntetetteknek a 15. Balassi-kard borseregszemle bajnokborát, a villányi REDyt, a Vinatus Pincészet alkotását.

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke az M5 Televíziónak nyilatkozik a papi szeminárium épületében a legrangosabb magyar irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard 24. átadása előtt. Molnár Csenge Hajna felvétele

A ceremóniát vezető Molnár Pál díjalapító rögzítette, hogy az elmúlt 24 évben Fazekas József bonyhádi kardkovács 45 Balassi-kardot alkotott, Vincze László szentendrei mester pedig több mint félszáz művészi oklevelet készített a kiválóságok elismerésére.

