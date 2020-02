Erdély legkorszerűbb ifjúsági központja épül meg Sepsiszentgyörgyön

2020. február 16. 11:56

Sepsiszentgyörgy történetének legnagyobb beruházása révén épül meg Románia legmodernebb kulturális és ifjúsági központja a belvárosban.

Antal Árpád polgármester, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke pénteken rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy az általuk képviselt intézmények társulnak a nagyszabású projekt megvalósítására. Kép: Kocsis B. János

A kulturális és ifjúsági központot az évek óta omladozó Bodok-szálloda és a körülötte lévő épületegyüttesek helyére tervezik. Az épületben a városi és megyei önkormányzatok fenntartásában működő kulturális intézmények – a Tamási Áron Színház, a Cimborák Bábszínház, az M Studio Mozgásszínház, a Bod Péter Megyei Könyvtár, az Erdélyi Művészeti Központ (EMÜK) – kapnak helyet, és az ország legkorszerűbb, legjobb akusztikával rendelkező hangversenytermét is ide tervezik. A központ olyan kulturális tere lesz a városnak, ahol a középiskolások minőségi szabadidőt tölthetnek el.

Elindították a belváros átalakítására vonatkozó városrendezési tervet, a három intézmény közötti társulási szándékot a napokban közvitára bocsátják, majd két hónap múlva lehet a két önkormányzat elé terjeszteni – mondta Antal Árpád. A koncepciót az a budapesti csapat állítja össze, amely többek között a budapesti Művészetek Palotáját is tervezte. Ezt március 14-én mutatják be a Háromszék Táncstúdióban.

A becslések szerint a kivitelezési terv egy év alatt készül el, majd további két év alatt épül meg a központ, tehát 2024-ben adják át. Sepsiszentgyörgy, Háromszék nemcsak helyi, megyei szintű, hanem székelyföldi, összerdélyi feladatokat is vállal, ennek példája az EMÜK, a szórványprogram, de a kultúra, a sport és a közösségépítés más területein is vannak a térségen túlmutató kezdeményezések – mondta Tamás Sándor, aki a hármas együttműködésben létrejövő intézményt is ide sorolta.

Kató Béla, Antal Árpád, Tamás Sándor - Kép: Kocsis B. János

„Fontos, hogy mindenki a magáénak érezze a központot, támogassuk, dolgozzunk érte, majd használjuk. Ez egy olyan beruházás, amilyen még nem volt, és nem tudom, még mikor lehet” – mondta Kató Béla. Rámutatott, egy ilyen mérvű intézménynek a város központjában a helye, nem kell sajnálni a Bodok-szállót, hiszen tízszeres értéket kap vissza helyette a város.

Emlékeztetett, az önkormányzat többször meghirdette, kereste a befektetőt a hotel felújítására, ám mivel az nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, nem akadt jelentkező, aki vállalta volna a hatalmas beruházást. Antal Árpád a gondolatmenetet folytatva hozzáfűzte, a kommunizmus alatt a város sok értékes épületét lebontották, olyanokat építettek helyettük, amelyekkel a város lakossága nem tudott azonosulni, most olyan létesítményt terveznek, amely „irányt szab, minket képvisel”.

Bíró Blanka

