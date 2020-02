A jövő héten is sok lesz a napsütés

2020. február 16. 12:56

A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször lesz erős, néhol viharos a szél - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Balaton - pixabay.com

Hétfőn a köd délelőtti feloszlását követően kisüt a nap. A szél sokfelé élénk, főként a Dél-Dunántúlon erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 8 fok között várható, hidegebbre az északkeleti tájakon, enyhébb időre a Nyugat-Dunántúlon lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 10-18 fok között valószínű északkeleten az alacsonyabb értékekkel.



Kedden hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Főként északon elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél nagy területen megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 2-9, napközben 9-15 fok lesz.



Szerdán délutántól egyre többfelé várható eső, estétől északnyugaton néhol havas eső is lehet. Helyenként megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 8-12 fok között valószínű.



Csütörtökön napos idő lesz. Eleinte főként keleten zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat, majd megszűnik a csapadék. Többfelé megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű.



Pénteken néhány órára mindenütt kisüt a nap. Elszórtan zápor, északon, északkeleten néhol hózápor előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, majd megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plus 2, napközben plusz 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton néhány órás napsütés mellett helyenként alakulhat ki zápor. A szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű.



Vasárnap több helyen alakul ki eső, zápor. A szél többfelé erős, néhol viharos lesz. A minimumhőmérséklet plusz 3 és 8, a maximumhőmérséklet 9 és 15 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.



MTI