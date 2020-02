Orbán Viktor beszéde a kormány egy évtizede képviselt értékrendjét tükrözte

2020. február 16. 18:20

Orbán Viktor évértékelője a magyar kormány egy évtizede képviselt értékrendjét tükrözte, ami társadalmi támogatottságának alapja - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

Mráz Ágoston Sámuel - makohirado.hu

Kiemelte: Orbán Viktor hosszú beszédet mondott, szinte tíz percen keresztül beszélt benne Trianon százéves évfordulójáról. Orbán Viktor nem engedett sem az "olcsó nemzeti radikalizmusnak", sem a "nemzetközi jófiúságnak", hanem arról beszélt, hogy a magyar nemzeti érdekek védelmére szólít fel az évforduló és a magyar nemzeti érdek az, hogy Közép-Európa összefogjon.



Felidézte, hogy beszédben a kormányfő az elmúlt tíz évet összességében is értékelte, határozott liberalizmuskritikát is megfogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy Orbán Viktor kitért az európai gazdasági verseny megőrzésének jelentőségére és arra, hogy ne Brüsszelből akarják megmondani, milyen utat járjanak Közép-Európában.



A gazdaságvédelmi akciótervből az elemző szerint a legfontosabb az adócsökkentés melletti kiállás volt. Mráz Ágoston Sámuel sikernek nevezte, hogy a folyamatosan csökkenő adókból befolyó állami bevétel egyre növekszik.



Az elemző hangsúlyozta: a miniszterelnök ebben a beszédben mondta el a legrészletesebben, hogy Soros György személye mögött mi az a program, mi az az ideológia és mik azok a lépések történelmi perspektívában, ami ellen a magyar kormány fel akar lépni.



Horn Gyula és Antall József korábbi miniszterelnökök nemzeti szuverenitást védő lépéseinek elismerése az elemző szerint középre pozícionálja Orbán Viktort. Ezzel a lépéssel a kormányfő a nemzeti szuverenitást fontosnak érző baloldaliakat is meg tudta szólítani, akik Horn Gyulát kiváló miniszterelnöknek tartották, de Gyurcsány Ferenccel és a mostani baloldali káosszal szemben szkeptikusok - mondta. Hangsúlyozta: a Fidesz sikerének az a titka, hogy a nemzetben gondolkodó minden polgárt meg tud szólítani.



Arról is beszélt: a kormányfő tisztába tette, hogy nem cigányellenességről, hanem egy kisváros békéjének helyreállításáról van szó a gyöngyöspatai kérdésben és a cigányságért a nemzeti konzervatív keresztény kormánynál senki sem tett többet.



Újdonság volt az évértékelőben, hogy Orbán Viktor kiemelten foglalkozott a honvédelemmel és részletesen beszélt a jobboldali zöld politikáról is - mondta. Ebben konkrétumokat is ismertetett, amelyek közül fontos volt az olcsó elektromos autók víziója, hogy ne a gazdagok luxusa legyen a zöldpolitika. Mráz Ágoston Sámuel szerint a baloldaliak általában a felső osztályok számára teszik zöldebbé a világot, a társadalmi egyenlőséget fontosnak tartó nemzeti kormány számára pedig az olcsó, mindenki számára megfizethető, de zöldebb környezet megteremtése a cél.



Az elemző szerint - mivel nem látni még, hogy a 2020-as év gazdaságilag milyen lesz - óvatosság volt érzékelhető a családvédelmi akcióterv bővítése kapcsán a beszédben. Orbán Viktor célul tűzte ki a háromgyerekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét, a gyed száz százalékra emelését és gyesen levőknek a nyelvvizsga, valamint a KRESZ-vizsga ingyenessé tételét.

MTI