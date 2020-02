Salvini: elég volt az Európai Uniótól kapott pofonokból

2020. február 16. 20:07

A nemzetek polgárainak érdekvédelme fontosabb az őket "pofozó" Európai Uniónál az olasz Liga vezetője, Matteo Salvini szerint, aki kormányzásra való készülésre szólította fel a jobboldali erőket a vasárnap egy Rómában rendezett párttalálkozón.

Salvini - corriere.it

Salvini az újságíróknak kijelentette, a Liga nem akar kilépni az Európai Unióból, mivel belülről akarja megváltoztani Európát, de számára az első helyen nem az Unió, hanem az olaszok állnak.



"Amikor azt mondom, hogy nekem az olaszok az elsők, nem euroszkeptikus hozzáállást jelent, hanem egyszerűen nem akarjuk, hogy átverjenek bennünket, és olyan szolgáltatásért fizessünk, amelyben nem is részesülünk" - mondta a Liga vezetője.



Hangsúlyozta: bízik abban, hogy ha az olasz jobboldal ismét kormányra kerül, át tudja alakítani az Európai Uniót. "Ha Európa megváltozik, életben marad. Ha Európa nem változik meg, halálra ítéli magát" - hangoztatta Salvini. Hozzátette, hogy ha Olaszország továbbra is csak pofonokat kap az EU-tól, "levonjuk a következtetéseket".



Matteo Salvini ismételten cáfolta, hogy ez az Italexitet, vagyis Olaszország esetleges kilépését jelentheti az EU-ból, a brit Brexit példájára. Hozzátette viszont, hogy inkább az olaszországi vállalatokat tartja életben, mint az európai bürokratákat.



A Liga az olasz főváros kongresszusi központjában tartott találkozót, amellyel a párt elindította kampányát a 2021-ben esedékes római főpolgármester-választásra. Salvini kifejtette, hogy a Liga egyik célja Róma városának megszerzése és még ezelőtt a kormányra is vissza akar kerülni.



"Csak idő kérdése, és a Liga győzni fog (..) készen akarunk állni a megbukó Conte-kormány helyettesítésére" - mondta Matteo Salvini. Úgy vélte, a Giuseppe Conte vezette jelenlegi kormány túlélésre játszik és ezért még a "saját anyját is eladná". Hozzátette: az olaszok 99 százaléka azt gondolja, hogy a kormányt a Salvini-ellenes gyűlölet, valamint a bársonyszékekhez való tapadás tartja hatalmon.



A politikus hangoztatta, hogy a Liga egy átmeneti, a következő parlamenti választásokat előkészítő kormányban is hajlandó részt venni. "Ha Giuseppe Contét sikerül megbuktatni, még abba is beletörődöm, hogy a Milan csapata vereséget szenvedjen" - utalt kedvenc labdarúgóklubjára.



Giuseppe Conte szombaton Sergio Matterella államfővel egyeztetett azután, hogy a Matteo Renzi vezette Élő Olaszország (IV) kormánypárt bejelentette, nem szavazza meg a tervezett igazságügyi reformot. Ez az eddigi kormánytöbbség megszűnését jelentené a felsőházban, ahol az Élő Olaszország szenátorai nélkül az Öt Csillag Mozgalom (M5S), a baloldali Demokrata Párt (PD) és más kisebb baloldali pártok ereje nem biztos, hogy elegendő.



Elemzők szerint Matteo Renzi valójában nem előrehozott választásokat, hanem Giuseppe Conte kormányfő leváltását akarja. A Liga találkozójával egy időben a Hering-mozgalom is utcai megmozdulást tartott Rómában, amelyen a Matteo Salvini volt belügyminiszter által bevezetett migrációs intézkedések eltörlését szorgalmazta.

MTI