Sínen van a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal villamosítása

2020. február 16. 23:11

Pár éven belül 160 órás sebességgel vágtathatnak a vonatok Kolozsvár és Nagyvárad, illetve a román-magyar határ között, ígéri Lucian Bode ügyvivő szállítási miniszter. A tárcavezető pénteken Kolozsváron bejelentette: márciusban kiírhatják a tendert a vasútvonal régóta várt villamosítására. •

Kép: Gergely Imre

Az egyik legfontosabb vasúti infrastruktúra projektnek nevezte Lucian Bode ügyvivő szállításügyi miniszter pénteken Kolozsváron a kincses várost Nagyváraddal, illetve Biharpüspökivel összekötő vasútvonal villamosítását és felújítását. Abból az alkalomból beszélt erről, hogy pénteken a 7,3 milliárd lej értékű projektet támogató egyezményt írt alá Kolozsvár, Nagyvárad és Arad polgármesterével - számolt be az Agerpres.

Az ügyvivő miniszter előbb munkamegbeszélést tartott a korábban megalakult Nyugati Szövetség polgármestereivel a beruházási projektekről, és ennek keretében írták alá az egyezményt. Újabb kapu Nyugatra Lucian Bode hangsúlyozta, a kincses város és a határ közötti vasútvonal villamosítása amiatt is fontos, mivel mentesíteni fogja a forgalom alól Kürtöst, ahol naponta 1200 teherszállító szerelvény halad át.

„A Dacia-Renault és a Ford kérték, hogy oldjuk meg a problémát Kürtösön, mivel a vonatok több tucat órát várakoznak a határon, amíg átmennek Magyarországra. A Kolozsvár – Nagyvárad – Biharpüspöki vasútvonal villamosítása után meglesz a második vasúti kapu a Nyugat felé” – fogalmazott Bode. A projekt keretében a kolozsvári pályaudvar is megújul

Az európai alapokból támogatott projekt értéke 7,3 milliárd lej. Ennek keretében a 166 kilométeren felújítanák a vasútvonalat, amelyből 160 kilométert villamosítanának is, illetve 88 kilométer hosszan megdupláznák a jelenlegi vasúti pályát. Megvannak a határidők A Transilvania Reporter beszámolója szerint Bode a határidőkről is szót ejtett. Mint mondta, a versenytárgyalást még márciusban kiírják, az érdeklődő cégek pedig május folyamán nyújthatják be ajánlataikat. A szerződést szeptemberben írnák alá, októbertől 2021 márciusáig tart a tervezési szakasz, majd jövő április-májusban elkezdődhetne a tulajdonképpeni munka. Innen a kivitelezőknek 42 hónap, azaz három és fél év áll a rendelkezésünkre, hogy gyakorlatba ültessék a terveket.

Ha minden jól halad, 2024 végére készülne el a munka és óránként 160 kilométeres sebességgel lehetne közlekedni a forgalmas vasúti pályán. Ezt egyébként négy szakaszra osztották – Kolozsvár–Egeres, Egeres–Kissebes, Kissebes–Élesd, Élesd–Biharpüspöki –, és mindenik szakaszra külön közbeszerzési eljárást hirdetnek. A terv keretében a vasúti pálya mellett Kolozsvár és Nagyvárad pályaudvara, illetve az útvonalon található összes állomás megújul, a Törökvágás környékén egy felüljáró is épül, ugyanis itt folyamatosan forgalmi dugó alakul ki a vasúti átjáró miatt. Bode egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a projekt nem azonos a magyar kormány azon tervével, mely szerint nagysebességű vasútvonallal kötné össze Budapestet Kolozsvárral.

Mint arról beszámoltunk, a budapesti hatóságok régóta szorgalmazzák a nagyszabású beruházást és január végén a a közbeszerzési tájékoztatót is közzétették.

Kolozsvárról egyébként jelenleg közel három óra alatt lehet eljutni vonattal Nagyváradra.

Pap Melinda

kronikaonline.ro