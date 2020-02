A klímaváltozás gyakorlati megoldások kidolgozását igényli

2020. február 17. 12:46

Változik a klíma, és azzal együtt alakulnak át a környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások, mindezek pedig szükségessé teszik a gyakorlati megoldások kidolgozását - mondta Nagy István agrárminiszter hétfőn a Változó világunk kihívásai című kiállítás és konferencia megnyitóján, Budapesten.

Ezt felismerte a magyar kormány, és megalkotta a Klíma- és természetvédelmi akciótervet, amelyben kiemelt helyet kap az erdőtelepítés. Minden újszülött után tíz fát ültetnek, 2030-ra elérik, hogy az ország erdővel borított területe 27 százalékra növekedjen - tette hozzá a miniszter.

A Magyar Mezőgazdasági Minisztérium, az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Herman Ottó Intézet több témakört is felölelve, a tudományos ismeretterjesztés eszközeivel, közérthetően alkotta meg az interaktív elemeket is tartalmazó most megnyílt tárlatot - mondta.

Nagy István kiemelte, hogy a klímaváltozás okai és következményei, a szélsőséges időjárás pusztításai, a mezőgazdaságra gyakorolt kedvezőtlen hatásai komplex válaszokat igényelnek, amihez több szakterület összefogására van szükség.

Az erdőgazdálkodás az agráriumnak az a része, amely hatékony és hosszú távú válaszokat kínál a klímaváltozásra. A hazai erdők évente 4-5 millió tonna szén-dioxidot kötnek meg, a fatermékek használata további 5 millió tonna szén-dioxid kibocsátást előzi meg. Az erdőgazdálkodás feladata ennek a szénmegkötő kapacitásnak a fenntartása és növelése - jegyezte meg.

Nagy István elmondta: a vidékfejlesztési programban tavaly az erdőtelepítési pályázat keretében jelentősen megnövelték az erdőtelepítésre igényelhető támogatási összegeket.

A korábbihoz képest erdőtípusonként legalább 80, legfeljebb 130 százalékkal emelkedett a megpályázható összeg. Ennek eredményeként már 11 ezer hektárra érkezett telepítési kérelem. A programhoz iskolák, óvodák, önkormányzatok és civil szervezetek is csatlakozhatnak majd. Erre a célra a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat forrásainak felhasználásával hamarosan 500 millió forintos pályázatot írnak ki - közölte.

Fásítási mintaprogramok keretében erdőgazdaságok 2 millió facsemete elültetésével növelték az erdőterületet - mondta.

A másik fontos intézkedés az öntözésfejlesztés területén jött létre. Tíz éven keresztül 17 milliárd fointot biztosít a kormány az öntözési infrastruktúra kialakítására. A miniszter reményei szerint ezzel 2022-re megduplázódhat az öntözött terület nagysága.

Ezen kívül intézkedéseket hoztak a beporzó rovarok, különösen a háziméh védelme érdekében, elkészítették az Országos levegőterhelés-csökkentési program tervezetét, és folytatják az Országos iskolakert-fejlesztési programot - sorolta a miniszter.

MTI