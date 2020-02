Gyurcsány Ferenc bizalmi köre kapott milliós megbízásokat a DK frakciójától

2020. február 17. 23:50

Gyurcsány Ferenc egykori harcostársai kaptak milliós megbízásokat a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciójától – derül ki egy hvg.hu által közölt cikkből. A portál arról ír, hogy a DK húsz hónap alatt 240 millió forintot költött, a megbízásokat elnyerő cégek tulajdonosai között pedig Gyurcsány Ferenc volt kabinetfőnöke, valamint egykori tanácsadója és Czeglédy Csaba is szerepel. A DK szerint a szerződéseket bizalmi alapon kötik – hangzott el az M1 Híradójában.

A hvg.hu „Gyurcsány Ferenc régi harcostársai bukkannak fel a DK-frakció kasszája körül” címmel közölt cikket hétfőn. A portál annak járt utána, hogy a párt parlamenti frakciója milyen cégekkel kötött szerződéseket az elmúlt több mint másfél évben.

A cikk szerint a frakció 164 megbízásért megközelítőleg 240 millió forintot fizetett. A pontos összeget viszont azért lehetetlen kiszámolni, mert a hvg.hu szerint az elszámolást hibákkal teli és teljesen kaotikus formában kapták meg a párttól.

A cikk alapján a dokumentumból annyi azért kiderül, hogy a DK-képviselőcsoportja a Gyurcsány-kormány ideológiai támaszaként működő Demos Magyarország Alapítvány jogutódját hizlalta leginkább. A cégben a Gyurcsány Ferenc bizalmasának számító Dessewffy Tibor továbbra is vezető pozíciót tölt be.

A vállalat az európai parlamenti választás kampányának idején négy hónapra csaknem 33 millió forintért szerződött a Demokratikus Koalícióval olyan feladatokra, mint közösségi média-tartalmak gyártása és összehangolása.

Csakhogy a hvg.hu szerint a DK kísértetiesen hasonló munkával, ráadásul szinte azonos elszámolási időszakra más cégeket is megbízott. A közösségi média-felhasználók adataira politikai kampányt építő Datadat cégcsoport is az EP-választás előtt segítette a munkájukat.

A hvg.hu arról ír, hogy a vállalat ügyvezetője és egyik tulajdonosa az a Ficsor Ádám, aki miniszterelnöki kabinetfőnökként és titokminiszterként is segítette Gyurcsány Ferencet, de tulajdonosként ebben a cégben is feltűnik Dessewffy Tibor, sőt Bajnai Gordon is.

A DK-frakció emellett Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját is folyamatosan foglalkoztatja. Olyannyira, hogy míg más képviselőcsoportoknak hat-hét, vagy még több jogi tanácsadó dolgozik, Gyurcsány Ferenc pártja minden megbízást Czeglédy Csabának ad.

A DK szerint nekik a bizalom a legfontosabb és ez az oka annak, hogy a frakció csak már korábban kipróbált emberekkel dolgozik együtt. Vadai Ágnes azonban arra nem adott magyarázatot, mi alapján bíznak továbbra is azokban a munkatársakban, akik egy egyszer már leváltott kormány körül tevékenykedtek.

Az összesítés szerint viszont sokszor azt sem tudni, kikben bíztak meg. A kifizetések bő egyharmada, összesen 52 millió forint ment ugyanis olyan megbízásokra, amelyeket mindig egy hónapra, és mindig egymillió forintról kötöttek magánszemélyekkel. Az érintettek nevét azonban a hvg.hu hiába kérte a képviselőcsoporttól, a DK megtagadta az adatkiadást.

