Migránsok: januárban többen érkeztek, mint az előző év azonos időszakában

2020. február 18. 09:17

Érdemi növekedést mutat a Nyugat-Balkánra érkező illegális bevándorlók száma: januárban 2000, míg az előző év azonos időszakában csak 300 határsértőt regisztrálták az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) adatai szerint - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese kedden az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: januárban 8800 migráns érkezését regisztrálták az Európai Unió külső határain, ami szintén emelkedésnek számít a 2019 januárjában érkezettek számához képest.



A Frontex adatai szerint a kelet-mediterrán térségben - Görögországban, Törökországban - is növekedés volt megfigyelhető az előző év első honapjához képest - jegyezte meg Janik Szabolcs, aki szerint minden adott ahhoz, hogy ez a növekvő tendencia folytatódjon. Törökországban jelenleg is sokan várnak arra, hogy átjussanak Görögországba - mondta.



Janik Szabolcs a múlt szombaton, a bosnyák-horvát határnál próbálkozó migránscsoportról azt mondta, jól látszik, milyen feszültségek vannak: ezek az emberek elkeseredettek, el szeretnének jutni Nyugat-Európa, így minden adott ahhoz, hogy egy fals információ alapján elinduljanak a határ felé.



A bosnyák-horvát határnál történtek máshol is megismétlődhetnek, hiszen csak a Balkánon körülbelül 100 ezer ember torlódott fel - közölte a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese.

MTI