Törökország: 766 ember ellen elfogatóparancs - gülenizmus gyanújával

2020. február 18. 09:23

Elfogatóparancsot adtak ki kedden török ügyészségek országszerte 766 ember, köztük minisztériumi dolgozók ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

Ankara az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok mozgalmát vádolja a sikertelenül végződött hatalomátvételi kísérletért. A hitszónok tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez. A hivatalos álláspont szerint a hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderőbe és a minisztériumokba is.



Négyszázhatvanhét embert azért keresnek, mert szabálytalanságot követtek el azzal, hogy a 2009-es rendőrbiztos-helyettesi vizsga előtt a Gülen-mozgalom tagjaiként hozzájutottak a kérdésekhez. További 11 embert amiatt köröznek, mert a 2009-es rendőrbiztosi vizsga kérdéseit szerezték meg előzetesen.



A haderő személyzetéből 201 ember rejtett tevékenységét telefonos kommunikációjuk alapján fülelték le a török hatóságok. Közülük 101 gyanúsított tiszthelyettesi rangban a légierő és a haditengerészet aktív szolgálatos katonája volt.



Az igazságügyi minisztériumra vonatkozó nyomozás keretében 71 ember, beleértve 33 jelenlegi dolgozó ellen adtak ki elfogatóparancsot.



A 2016 júliusa óta szakadatlanul tartó tisztogatások nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtotta és sújtja, hanem a gülenista mozgalom feltételezett tagjait és támogatóit is. A hatóságok az elmúlt három és fél évben százezreket vettek őrizetbe, tízezreket zárattak börtönbe, ezreket ítéltek szabadságvesztésre, köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, orvosokat, tanárokat, üzletembereket és újságírókat, ami miatt az ankarai kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte.



MTI