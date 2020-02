Hazánk tagja az évi 100 milliárd euró fölötti exportra képes elitklubnak

2020. február 18. 10:26

Magyarország harmadik éve tagja annak a 35 országot számláló elitklubnak, amely éves szinten 100 milliárd eurót meghaladó exportra képes - jelentette ki Szijjártó Péter kedden Taskentben, az üzbég-magyar üzleti fórum megnyitóján.

"Külpolitikánkban különös hangsúlyt helyezünk az egyre dinamikusabban növekvő közép-ázsiai térség és az Európai Unió növekedési motorjaként szolgáló Közép-Európa együttműködésének erősítésére" - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter az üzbég fővárosban.



A miniszter fontosnak tartotta kiemelni, hogy nincsenek vitás kérdések a két ország között, és ezért nincsen semmilyen akadálya a nyugodt üzletkötésnek és tárgyalásnak.



A miniszter szerint az elmúlt időszakban megváltozott mindaz, amit a világgazdaságról gondoltunk, és ezeknek a változásoknak az egyik eleme az, hogy korábban lesajnált térségek jelentős növekedést tudnak felmutatni.



A növekedési motor szerepe más-más földrajzi egységbe került. A magyarok és az üzbégek két ilyen térséget képviselnek - mondta Szijjártó Péter.



Közép-Európában a növekedés üteme meghaladta az európai átlag dupláját, az öt leggyorsabban növekvő európai gazdaságból négy ebben a térségben található, és a magyarok büszkék lehetnek arra, hogy az EU leggyorsabban növekvő gazdaságát tudhatták a magunkénak tavaly - hangoztatta.



A magyar gazdaság versenyképességét világosan mutatja az a tény, hogy míg a 94. helyen áll lakosság szempontjából, addig a 34. legnagyobb exportteljesítményt tudja felmutatni - tette hozzá.



A miniszter megjegyezte, hogy a Magyarország és Üzbegisztán közötti földrajzi távolság dacára nagyon sok a közös pont a két ország között.



Mindkettő részt vesz a Türk Tanács munkájában - mutatott rá Szijjártó Péter.



Az üzleti fórum megnyitóján Szijjártó Péter bejelentette, hogy taskenti látogatásán olyan fontos döntések születtek, amelyek elősegítik a két ország közötti üzleti kapcsolatok élénkítését.



Az Eximbank 100 millió dolláros hitelkerettel segíti a magyar-üzbég üzleti kapcsolatok pénzügyi hátterének megteremtését, és 2020-ra 300 fölé emelkedik a közúti tranzitengedélyek száma, 2021-től pedig minden közúti szállítási engedély adómentessé válik, évente 30 ösztöndíjas helyet biztosít Magyarország üzbég hallgatóknak magyar egyetemeken, és több egyetemközi fejlesztési projekt is beindul, például és az egyik legnagyobb magyar egyetem kampuszt is létrehoz Üzbegisztánban - közölte Szijjártó Péter.



A miniszter arra is kitért, hogy magyar cégek 3000 bankautomatát szállítanak Üzbegisztánba, a Richter magyar gyógyszergyártó pedig több mint 100 törzskönyvezett gyógyszert forgalmaz az országban.



Megállapodás született a vetőmagtermesztés, a növényiolaj-gyártás, a gabonatárolás és -feldolgozás területén, és több olyan projekt is előkészítés alatt áll, amelyben magyar technológiát használnak üzbég vállalatok a határvédelem, a vízgazdálkodás, az élelmiszerbiztonság, a csirkefarm-telepítés vagy akár a pontytelepítés terén - tette hozzá.



"Mindez világosan mutatja, hogy a gazdasági együttműködés nagyon széles skálája jött létre a két ország között, a vártnál is sokkal szélesebb, és ennek eredményeképpen elmondhatjuk, hogy 88 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom" - hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

MTI