Sértett félként lépett be az 1989-es forradalom perébe Ceausescu diktátor fia

2020. február 18. 11:43

Sértett félként lépett be az 1989-es forradalom perébe Valentin Ceausescu, az egykori román kommunista diktátor fia - írta keddi számában az Adevarul című lap.

Valentin Ceausescu - alchetron.ro

A 72 éves Valentin az 1989 karácsonyán kivégzett Nicolae és Elena Ceausescu elsőszülött fia, a Ceausescu család utolsó, még életben lévő tagja. A diktátor házaspár fia abba a büntetőperbe lépett be sértett félként, amelyet Ion Iliescu volt román államfő és másik két vádlott ellen tavaly indított a katonai ügyészség az 1989-es decemberi forradalomként emlegetett, több mint ezer emberéletet követelő véres események ügyében.



A 90. életévében lévő volt elnököt és két, még életben lévő feltételezett bűntársát emberiesség elleni bűncselekményekkel, 862 ember halálát és 2150 ember sebesülését okozó katonai diverzió megszervezésével vádolják. Az ügyészek szerint 1989 decemberében, Nicolae Ceausescu kommunista diktátor elűzése után az állam politikai és katonai vezetését a Ion Iliescu vezette Nemzeti Megmentési Front Tanácsa (CFSN) ragadta magához, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres összetűzéseket.



Az Adevarul ügyészségi forrásoktól arról értesült, hogy a diktátor házaspár fia egy sor dokumentumot csatolt keresetéhez, azt bizonyítandó, hogy az ő szülei erőszakos haláláért is a vádlottakat terheli a felelősség.



Nicolae Ceasescu és felesége 1989. december 22-én helikopterrel menekült el a Román Kommunista Párt központi bizottságának székházából az ellenük tüntető sok százezres tömeg elől, de csak a fővárostól 80 kilométernyire lévő Targovistéig jutottak, ahol a CFSN irányítása alá került katonaság elfogta és egy kaszárnyába zárta őket. A házaspárt a CFSN által kijelölt rögtönítélő katonai bíróság 1989. december 25-én népirtás, az államhatalom aláásása és a nemzetgazdaság lerombolása vádjával egy szabálytalan koncepciós tárgyaláson halálra ítélte, az ítéletet pedig azonnal végrehajtották.



A katonai ügyészek három éve porolták le az 1989-es aktákat, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elmarasztalta Romániát, amiért nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek, valamint a halálos áldozatok hozzátartozóinak.



Az 1989-es forradalom pere még előzetes szakaszában van, amelynek során a legfelsőbb bíróságnak - a vádirat formai ellenőrzése mellett - a per több mint ötezer sértettje számára lehetőséget kell teremtenie arra, hogy polgári jogi (kártérítési) igényt jelenthessen be. Az Adevarul úgy tudja, hogy Valentin Ceausescu még nem élt ezzel a jogával.



MTI