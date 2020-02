Kereszténydemokrata kormányfőt választana a baloldali koalíció a Türingiában

2020. február 18. 12:40

Kereszténydemokrata vezetésű kormányt javasol átmeneti időre a politikai patthelyzet feloldására a németországi Türingia tartományban a legutóbbi helyi törvényhozási (Landtag-) választáson kisebbségbe került baloldali koalíció.

A Deutschlandfunk országos közszolgálati rádió keddi jelentése szerint a szociáldemokraták (SPD) és a Zöldek is támogatják az eddigi koalíciós társ, az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) vezetője, Bodo Ramelow volt kormányfő azon javaslatát, hogy alakítsanak egy úgynevezett technikai kormányt a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, Christine Lieberknecht korábbi tartományi miniszterelnök vezetésével.



Ez a kormány nagyjából 70 napig, az előrehozott Landtag-választásig lenne hivatalban. Csupán a miniszterelnökből és három miniszterből - a Baloldal, az SPD és a Zöldek egy-egy politikusából - állna, feladata az aktuális kormányzati ügyek intézése lenne.



Bodo Ramelow a baloldali koalíció és a CDU tartományi vezetőinek erfurti egyeztetésén, hétfő késő este terjesztette elő javaslatát. A CDU még nem reagált hivatalosan.



Christine Lieberknecht 2009-től 2014-ig volt Türingia miniszterelnöke, pártja az SPD-vel koalícióban kormányzott a tartományban. Bodo Ramelow őt váltotta a kormányfői tisztségben, miután a Baloldal gyűjtötte össze a legtöbb szavazatot a 2014-es Landtag-választáson. A Baloldal a tavaly októberi választáson is az első helyen végzett, de a koalíció az SPD gyengülése és a CDU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) előretörése miatt elveszítette többségét az erfurti tartományi gyűlésben.



A három koalíciós párt úgy döntött, hogy megpróbálnak kisebbségben kormányozni. Kísérletük február elején kudarcba fulladt, mert a Landtagban a CDU-frakció nem volt hajlandó külső támogatóként megszavazni Bodo Ramelow-t miniszterelnöknek. Arra hivatkoztak, hogy a CDU nem működhet együtt az egykori keletnémet állampárt, a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) utódszervezetéből létrejött Baloldallal.



A miniszterelnök-választáson végül a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) jelöltje nyerte el a tisztséget. Ez országos politikai válsághoz vezetett, mert az FDP-s jelölt, Thomas Kemmerich megválasztásához pártja, a CDU és az AfD képviselői együtt biztosították a többséget, holott mind a liberálisok, mind a kereszténydemokraták kizárják az együttműködést az AfD-vel. A szavazás titkos volt, és az AfD nem jelentette be nyilvánosan előre, hogy a harmadik, döntő fordulóban képviselőik mind kihátrálnak saját jelöltjük mögül, és átszavaznak az FDP-s jelöltre.



Thomas Kemmerich ugyan elfogadta a választás eredményét, amely azonban országos felháborodást okozott, így megválasztása után egy nappal bejelentette, hogy lemond a miniszterelnöki tisztségből, amint megtalálják a távozás jogilag megfelelő módját. Ez még nem sikerült, így Türingiának elvileg ugyan van miniszterelnöke, gyakorlatilag viszont nincs, a kormányfő nem lát el kormányzati feladatokat és miniszterek sincsenek, az aktuális ügyeket az előző kormány államtitkárai viszik.



A válság tovagyűrűző hatásaként a CDU szövetségi elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer bejelentette, hogy távozik tisztségéből, amint kiválasztják utódját.



