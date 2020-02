Az aranyosgyéresi román-amerikai hadgyakorlaton részt vevő amerikai drón

2020. február 18. 14:00

A Kolozs megyei Aranyosgyéres légi bázisán kedden nyílt napot tartottak, amelyen bemutatták a sajtónak a Dacian Reaper 20 fedőnevű hadgyakorlaton részt vevő, MQ-9 Reaper típusú amerikai drónt.

Az MQ-9 drón - Kép: Rádió Kisjenő

A januártól márciusig tartó román-amerikai hadgyakorlat keretében a lengyelországi Miroslawiecről érkezett a hírszerzési, felügyeleti és felderítési feladatokra kiképzett amerikai drónos légi alakulat.



A keddi nyílt napon Adrian Zuckerman, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete a kiváló román-amerikai katonai együttműködésről beszélt. Méltatta a román hadsereget, mely Irakban és Afganisztánban is az amerikai hadsereg mellett lát el feladatokat.



A nagykövet kijelentette: az aranyosgyéresi légi támaszpont az egyik legalkalmasabb Európában a légierő gyakorlatozására. Ezért fektetett itt be az Egyesült Államok az elmúlt öt évben több mint 14 millió dollárt. Hozzátette: ezzel hozzájárultak Románia és a NATO keleti szárnya védelméhez. Azt is megemlítette: hogy az aranyosgyéresi támaszpont a Romániát védő Atlantic Resolve művelet keretében több NATO-tagország egységeit látta vendégül az elmúlt évek során. "Ez lehetővé teszi a gyors reagálást, és partnereink biztosítását arról, hogy itt vagyunk, és készek állunk egymás kölcsönös megvédésére" - idézte a nagykövetet az Agerpres hírügynökség.



MTI