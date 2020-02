Mentelmi jog bevezetését javasolták a volt orosz elnökök számára

2020. február 18. 15:08

A mentelmi jog bevezetését javasolta a volt orosz államfők számára kedden Moszkvában az alkotmányozási munkacsoport.

"Oroszország elnökének mandátumának lejárta után mentelmi joga legyen. Erre tettünk javaslatot" - közölte Pavel Krasennyikov, a testület társelnöke a sajtóval.



Krasennyikov korábban felvetette azt a lehetőséget, hogy a volt államfőket minősítsék örökös szenátorokká. Oroszországban a törvényhozás mindkét házának tagjait hivatali idejük alatt mentelmi jog illeti meg.



Az Állami Duma (az alsóház) első olvasatban még a múlt hónapban megszavazta a Vlagyimir Putyin által január 15-én előterjesztett, de azóta folyamatosan bővülő alkotmánymódosítási csomagot. Második olvasatban a parlamenti kamara március 10-én voksol majd a változtatásokról, a harmadik olvasatban való szavazást követően pedig - amelynek időpontját még nem tűzték ki - a módosításokat tartalmazó törvénytervezetet a felsőháznak és a regionális parlamentek kétharmadának is el kell fogadnia.



Putyin indítványozta, hogy a csomagot egy összoroszországi szavazás is erősítse meg. Ennek dátumáról sem született még hivatalos döntés, de több sajtóforrás tudni véli, hogy a részvételi arány maximalizálása érdekében az eseményt nem egy hétvégére, hanem április 22-re, szerdára fogják kitűzni. A médiában megjelent értesülések szerint ezt a dátumot munkaszüneti nappá fogják nyilvánítani.



Az alkotmányozási munkabizottság másik társelnöke, Andrej Klisasz szenátor kedden Krasznojarszkban kijelentette, hogy az alkotmánymódosítások össznépi szavazás általi megerősítésének követelménye szintén be fog kerülni az alaptörvénybe. A voksolásnak ez a formája nem egyenértékű a népszavazással.



Klisasz azt is közölte, hogy az alkotmánymódosítási indítványok benyújtásának határideje március 2-án jár majd le.



A Putyin által előterjesztett, eredetileg az alaptörvény 22 cikkét érintő módosítási csomag az orosz alkotmány nemzetközivel szembeni prioritásának kinyilvánítása mellett konkrét állami szociális kötelezettségvállalási elemeket, valamint a hatalmi ágak kölcsönös viszonyát megváltoztató kezdeményezéseket is tartalmaz.

MTI