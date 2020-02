Google-adó bevezetéséről szóló javaslatot fogadott el Madrid

2020. február 18. 17:13

Technológiai nagyvállalatok meghatározott digitális szolgáltatásainak megadóztatásáról szóló javaslatot fogadott el a spanyol kormány keddi ülésén Madridban.

Ha az indítványt a parlament elfogadja, a világszerte Google-adó néven ismert közteher mértéke Spanyolországban 3 százalék lesz, és a világszinten 750 millió euró, belföldön pedig 3 millió euró éves bevételt meghaladó cégeket fogja érinteni, ilyen például az Apple, az Amazon és a Facebook.



Az intézkedéstől 986 millió euró éves bevételt remél a spanyol kormány, amely 2020 decemberétől javasolja az új adónem bevezetését, hogy időt biztosítson a felkészülésre a cégeknek, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamainak is egy esetleges közös digitális adó elfogadására.



Ha létrejönne egy ilyen megállapodás, Spanyolország ehhez igazítaná belső szabályozását - mondta María Jesús Montero pénzügyminiszter sajtótájékoztatóján.



Bejelentette: a kormány elfogadta a Tobin-adó néven közismert pénzügyi tranzakciós adó bevezetését is, amely az 1 milliárd eurót meghaladó piaci értékű cégek részvénykereskedelmét sújtaná 0,2 százalékos járulékkal.



Az intézkedéstől várt éves költségvetési bevétel a kabinet becslése szerint 850 millió euró.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gazdasági válság idején a pénzügyi szektor jelentős állami anyagi segítséget kapott, amiért most "erőteljesebben" járulhat hozzá a közszolgáltatások fenntartásához.



Hozzátette: a baloldali koalíciós kormány egy igazságosabb adórendszer kialakítására törekszik, amely illeszkedik az új gazdasági realitásokhoz.

