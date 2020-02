Obama Sorosnak engedelmeskedve rendelt el vizsgálatot az FBI-nál

2020. február 18. 20:10

Bizonyítható, hogy Barack Obama 2016-ban Soros György kérésére rendelt el vizsgálatot egy meg nem nevezett személy ellen az FBI-nál - idézte kedden a konzervatív Fox televízió Alan Dershowitz amerikai sztárügyvéd interjúját, amelyet a Breitbart Newsnak adott.

A Breibart beharangozója a Dershowitz-interjú előtt - breibart.com

Dershowitz tagja volt a Donald Trump elnök védelmét ellátó csapatnak az elnök ellen indított alkotmányos felelősségre vonási eljárásban (impeachment). Az interjúban állította: bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy "Sorosnak engedve Obama személyesen kérte fel" a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI), hogy nyomozzon "egy ismeretlen személy" után.



A tekintélyes ügyvéd interjúja azt követően hangzott el, hogy William Barr igazságügyi miniszter cáfolta, hogy Donald Trump elnök bármikor is személyesen beavatkozott volna az igazságügyi tárca munkájába, jóllehet, a demokraták ezzel vádolták meg. Dershowitz szerint például az 1960-as évek eleje, a Kennedy-kormányzat óta a Fehér Ház mindig befolyásolta az igazságügyi minisztériumot, de - mint fogalmazott - korábban nem tapasztalta, hogy sok liberális professzor felemelte volna a szavát ez ellen.



"Van némi információm az Obama-adminisztrációról is, ezek egy per során majd úgyis napvilágot látnak, de most még nem állok készen a nyilvánosságra hozatalra" - fogalmazott az ügyvéd, aki Sorost Obama "szoros szövetségeseként" említette.



Dershowitz kérdésre sem volt hajlandó megnevezni, hogy ki volt az a személy, aki ellen Obama az FBI vizsgálatát kérte. "Az embereknek szokásuk az elnök fülébe sugdosni, az elnökök pedig szívesen sugdosnak az igazságügyi minisztériumnak" - fogalmazott. Azt mindenesetre közölte, hogy az információi szerint Obama elrendelte vizsgálatról rendelkezésére áll az a 302-es ügyirat, egy tanúvallomás, amely dokumentálja a témát.



Az ügyvéd szerint Donald Trump a korábbi időszakokkal ellentétben "sokkal nyíltabban" beszél a tárca ügyeiről, Twitter-bejegyzéseket szentel azoknak, míg szerinte Obama elnök "csak sugdosott". Hozzáfűzte, hogy az elnöknek alkotmányos joga lenne döntést hozni arról, hogy ki ellen indítsanak eljárást, és ki ellen ne. De hangsúlyozta azt is, hogy egy ilyen döntés nem lenne "helyes lépés".



A befolyásos liberális újságok nem foglalkoztak az üggyel. A Business Insider című, elsősorban üzleti és médiaügyekkel foglalkozó portál ugyanakkor "összeesküvés-elméletnek" minősítette Dershowitz szavait, és úgy vélte, hogy az ügyvéd ezzel akarta igazolni Trump elnök lépéseit.



MTI