Perújrafelvételi kérelem ellenére ítéletet hirdetnek Roger Stone ügyében

2020. február 18. 20:31

A perújrafelvételi kérelem ellenére csütörtökön ítéletet hirdetnek Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, Roger Stone ügyében - jelentette be a Stone ügyében eljáró szövetségi bíróság vezetője, Amy Berman Jackson kedden egy telekonferencián.

Roger Stone - nationalreview.com

A bírónő ugyanakkor azt is közölte, hogy a büntetés végrehajtását egyúttal fel is függeszti, éppen a perújrafelvételi kérelem miatt.



A volt elnöki tanácsadóra kért büntetés, illetve annak mértéke óriási vitát kavart az amerikai politikai életben. Stone-ra az ügyészek a múlt hét elején 7-9 évig terjedő börtönbüntetést kértek. A 67 éves volt tanácsadót tavaly novemberben mondták ki bűnösnek hét rendbeli bűncselekményben, köztük a hatóság félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt. Valamennyi vádpont a Trump 2016-os választási kampánycsapata és Moszkva közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette bizottság nyomozásai során fogalmazódott meg.



Donald Trump még a múlt hétfő éjjel a Twitteren fejezte ki egyet nem értését, arról írva, hogy "nagyon igazságtalan helyzet" alakult és szerinte az igazságszolgáltatás tévedett. Az elnök a következő nap közölte, hogy mikroblog-bejegyzésével nem akart beavatkozni az igazságügyi minisztérium munkájába. Ezt később William Barr is megerősítette egy televíziós interjúban, kifejtve, hogy Trump soha, egyetlen büntető perbe sem kívánt beavatkozni. Bár a miniszter azt is felvetette, hogy az elnöknek fel kellene hagynia az állandó Twitter-bejegyzésekkel, mert ezzel ellehetetleníti a miniszteri munkát.



William Barr, aki szintén túlzónak minősítette az ügyészek javaslatát a büntetési tételre, mindazonáltal elrendelte a per felülvizsgálatát, az ügyet egy külső, tehát nem a minisztérium keretei között dolgozó ügyészre bízva. Közben Stone ügyvédjei az egyik esküdt elfogultságára hivatkozva perújrafelvételt kértek. Ezt utasította el kedden Amy Berman Jackson bírónő.



Donald Trump kedden a Twitter-oldalán megjelentette a Fox televízió egyik jogi szakértőjének állásfoglalását, miszerint újra le kell folytatni a pert Stone ellen. Az elnök a múlt héten az egyik Twitter-bejegyzésében már bírálta Amy Berman Jacksont. Mint írta: "vajon ez az a bírónő, aki Paul Manafortot (a 2016-os Trump-kampány egyik menedzserét) magánzárkára ítélte, amit még a gengszter Al Caponénak sem kellett elszenvednie? S hogyan bánt a csaló Hillary Clintonnal? Csak kérdezem".

MTI