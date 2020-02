A Mazsihisz is támogatja a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezést

2020. február 18. 21:37

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) is támogatja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) európai polgári kezdeményezését és arra bíztatja híveit, hogy aláírásukkal támogassák azt.

"A zsidóság elnyomott kisebbségként élt Egyiptom országában, amire 2000 év óta szüntelenül emlékezünk. Bár soha nem állunk a szeparatizmus mellé, de támogatjuk a kisebbségek minél erősebb önrendelkezését - bármely nemzeti kisebbségről legyen szó, székelyről, magyarról, vagy más európai nemzetéről egyaránt. Támogatásunkkal részei vagyunk a magyar kormánytagoktól a főpolgármesterig érő konszenzusnak" - olvasható a közleményben.



Mint írták: az európai polgári kezdeményezés azt tűzte ki céljául, hogy az őshonos európai kisebbségek közvetlenül Brüsszelből, a nemzeti kormányoktól függetlenül is kaphassanak a jövőben uniós, kohéziós pénzeket. Ha sikerrel járnak, az Európa-szerte erősíti a kisebbségeket - emelték ki.



"A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) vallási közösségként kerüli a pártpolitikai-hatalmi kérdésekben történő állásfoglalást, alapvető kiemelten fontos értékrendi kérdésekben azonban részt kíván venni a fontos társadalmi vitákban" - fogalmaztak, hozzátéve: ezért arra bíztatják híveiket, támogassák aláírásukkal a kezdeményezést, amely mögé Varga Judit igazságügyi miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett odaállt Karácsony Gergely főpolgármester is.



"A Tóra azt tanítja, szeressük a közöttünk élő kisebbségeket és ezt tanítja számunkra a zsidó történelem is. Mi pedig igyekszünk hűek maradni a Tórához és őseink emlékéhez" - áll a Mazsihisz közleményében.



Az M1 aktuális csatorna keddi Híradójában azt mondták: a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezését eddig mintegy százezren írták alá a szükséges egymillióból.



Izsák Balázs, az SZNT elnöke az M1-nek nyilatkozva azt hangsúlyozta: a kezdeményezés magyar szempontból azért fontos, hogy a határon túli magyar területek úgy fejlődjenek, gazdagodjanak, hogy közben magyar regionális identitásukat megőrizzék.

MTI