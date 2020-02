Székelyföld: Nagyban segítik a hegyimentők munkáját a nyomkövető kutyák

A nyomkereső és lavinából is menteni képes kutyák szimata és gyorsasága sokszor életmentő lehet egy-egy nehéz terepen és helyzetben. Éppen ezért jó lenne, ha minél több ilyen négylábú segítsége lenne az önkéntes és hivatásos hegyimentőknek. Hétvégén hat lavinamentő kutyát tartottak alkalmasnak a kiképzésre, egy-egy Hargita és Maros megyéből volt. Benkő Zsolt és Argo a hétvégi válogatón

Székelyföldön, mindeddig a Kovács Róbert, a Maros Megyei Hegyimentő-közszolgálat igazgatója tulajdonában levő Tas von Gróf Box nevű holland juhászkutya volt az egyetlen olyan képzett négylábú, amely lavinából is képes volt kimenteni az áldozatot. Hamarosan két újabb kutya társul hozzá, akik a hétvégén, az országos hegyimentő-szolgálat által szervezett előválogatón eredményesen szerepeltek, és részt vehetnek a kiképzésen.

Mint Kovács Róbert a Székelyhonnak elmondta nagyon fontos, hogy a hegyimentők munkáját, képzett kutyák is segítsék, ezért nagyon örül, hogy Maros megyében egy újabb kutyát képeznek ki a mentésre. Hétvégén szerveztek előválogatást, hogy megnézzék, hogy a jelentkező kutyák milyen fizikai és szellemi állapotban vannak és képesek-e részt venni a kiképzésen. Országos szinten hat kutya és gazdája jelentkezett, az összeset megfelelőnek találták. Ezután tíz napos kiképzés következik, amely során havas terepen fejlesztik a kutyák képességeit, s természetesen nemcsak a kutyák tanulnak, hanem gazdáik is.” Számukra a játék része a mentés A tíz napos kiképzésen részt fog venni Maros megyéből a márciusban két évet töltő Néró, a fekete színű labrador.

Mint Ferenczy István hegyimentő, a kutya gazdája elmondta kilenc hónapos korától edz vele, készíti arra, hogy megtaláljon elrejtőzött embereket. „Számára mindez egy játék. Igaz, hogy havas terepen nem tudtunk gyakorolni, de ügyesen helytállt a hétvégi válogatón. Nagyon szeret játszani, szeret velem együtt lenni, kitartó és gyors, ezért tartom alkalmasnak arra, hogy segítse a munkánkat. Hétvégén is azt mérték fel, hogy a kutya mennyire képes kitartóan keresni.

Egy hóból készített igluban elrejtőzött egy ember, a kutya pedig meg kellett találja, ami sikerült is neki. Néró és a többi kutya is jól teljesített, mind nagyon rátermettek voltak.” Fontos időt nyernek nekünk a kutyák Hargita megyében két, hegyi terepen, bozótosban, rejtett és nyílt területen is bevethető nyomkereső kutya van, Argo és Jenna. Mindkettő Benkő Zsolt önkéntes hegyimentő tulajdonában van, aki hivatásos kutyakiképző is. Mint a Székelyhonnak elmondta, Argóval, az ereje teljében levő öt és fél éves belga juhászkutyával vett részt a hétvégi válogatón, mert fontosnak tartotta, hogy az eddigi képesítései mellett a felnőtt kan kutyának meglegyen a lavinamentő képesítése is. Bár Hargita megyében nincs lavinaveszélyes terület, Benkő Zsolt fontosnak tartotta, hogy fejlessze Argót. Mint kiemelte a mentésben mindig a helyszínen levő hegyimentők és kutyák sietnek a bajbajutottak segítségére, így nem biztos, hogy túl gyakran fognak hó alól embert menteni, de a képzésen tanultakat mindenképp hasznosítani fogják.

„A képzett kutya azért nagyon fontos, mert hatékonyan segíti a keresést. Például, ha pár ember egy hektárnyi területet egy óra alatt tud bejárni, eltűntek, bajbajutottakat keresve, akkor a kutya ezt meg tudja tenni 10 perc alatt. De le tud menni egy völgybe és onnan visszajöve jelzi, hogy senki nincs ott. Éppen ezért ő előttünk jár, szimatol és jelez, megkönnyítve, hatékonyabbá téve a munkánkat. Azért választottam Argót, hogy kiképezzem lavinamentésre is, mert gyors és nagy területeket tud bejárni, a szuka, Jenna is nagyon ügyes, de ő alaposabb. Mindketten nagy segítséget jelentenek a mentés során – fejtette ki az állatok tulajdonosa. Országszerte jelenleg 15 képzett kutya segíti a hegyimentők munkáját. A négylábú életmentők helyzetét tavaly szabályozták kedvezően, lehetőséget biztosítva, hogy a kutya „nyugdíjazáskor” az addigi társához kerüljön, s ne idegenhez, menhelyre.

