Információs napokon népszerűsítik a Határtalanul! programot

2020. február 19. 10:51

Információs napokon népszerűsíti a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! programot, amelynek támogatásával határon túli magyar területekre utazhatnak el diákok.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Dombóváron, a tájékoztató körút első állomásán elmondta: a program célja, hogy minden magyarországi diák a magyar kormány támogatásával ellátogathasson legalább egy határon túli magyar területre, ottani gyerekekkel alakítson ki barátságot, megismerje azokat a tájakat, amelyek száz éve még Magyarország részei voltak.

Hozzátette: 2011 és 2018 között 300 ezer diák vett részt a programban, a 2019/2020-as tanévben 101 ezer diák tesz kirándulást a határon túlra.

A jövő tanévre tervezett utazásokat támogató, február 11-én meghirdetett pályázatokról elmondta: hetedik osztályosok, illetve középiskolások kirándulásait támogatják csoportonként legfeljebb 6, illetve 7 millió forinttal. A program keretösszege 4,7 milliárd forint, a pályázatok beadásának határideje március 30.

Ismertetése szerint újdonság az idei kiírásban, hogy pedagógusoknak is lesz lehetőségük kirándulásokat tenni, megyénként egy-egy csoport pályázhat az utakra. Új az is, hogy a BGA Zrt. együttműködési megállapodást kötött a Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestületével, a NIT Zrt.-vel, amely szerint fokozottabban odafigyelnek az utazásokban résztvevők biztonságára.

A program elemei közül megemlítette a Magyarság Háza és a Székelyföldi Legendárium gondozásában megjelent Bakancslista című kiadványt, amely 111 Kárpát-medencei településre hívja fel a diákok figyelmét.

Potápi Árpád János közölte: idén száz éve annak, hogy a trianoni békeszerződés alapján "Magyarország területét egyharmadára csökkentették, lakosságának közel 70 százalékát elveszítette, és a magyar nemzet egyharmada a határokon túlra került".

"Az akkori traumát megérteni, elfogadni csak úgy lehet, ha ismerjük a történelmi tényeket, és próbáljuk megismerni azokat a területeket, amelyek valaha Magyarország részét képezték" - fogalmazott.

Szólt arról is, hogy 2020-ban, a nemzeti összetartozás évében meghirdették Az erős magyar közösségek éve programot is, amely az elmúlt száz év magyar sikereit mutatja be az oktatásban, a kultúrában, a gazdaságban, a politikában és a sportban.

"Szeretnénk ha a fiatalok ezekből a sikerekről minél többet megtudjanak" - mondta az államtitkár.

MTI