Völner Pál: A mai ellenzék a kormányoldallal nem hajlandó együttszavazni

2020. február 19. 16:53

Június közepéig több ezer megítélt kártérítés kifizetését függeszti fel a kormány, ha a héten a Parlament elfogadja az erről szóló törvénymódosítást – mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Völner Pál. Az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára álhírnek nevezte azt a DK-s felvetést, amely szerint bűnözők szabadon engedésével csökkentenék a börtönök zsúfoltságát. Völner Pál közölte, a kormány több megoldáson is dolgozik, azért, hogy szeptemberben már ne lehessen perelni a rossz börtönviszonyok miatt az államot.

Csütörtökön összeül a Parlament a börtönbiznisz kifizetéseinek leállítása ügyében. A sürgősségi eljárás miatt kérte a kormány, hogy az ellenzék is támogassa az eljárást, de egyik baloldali ellenzéki párt sem állt mellé. Lehet, másképp kellett volna feltenni a kérdést, hogy elnyerhessék a támogatásukat – vezette fel a beszélgetést Velkovics Vilmos műsorvezető.

Nagyon egyértelműen fogalmaztunk, azt mondtuk, hogy egy olyan szabályozásra van szükség, ahol elsősorban az áldozatok tudnak ezekből a pénzekből kompenzációt kapni. Sajnálatos, hogy valamennyien ellene szavaztak, ennek van egy olyan üzenete, hogy nekik a bűnözők fontosabbak, mint az áldozatok – hangsúlyozta Völner Pál.

Miért nem támogathatták? Politikai indíttatás húzódhat meg emögött vagy üzleti érdek, az ügyek mögött álló ügyvédi körök – tette fel a kérdést a műsorvezető.

Erre Völner Pál azt válaszolta, hogy nagyon egyszerű a válasz: a mai ellenzék a kormányoldallal nem hajlandó együttszavazni, hogyha nem valami brüsszeli előterjesztés van a Parlament előtt.

Az államtitkár megjegyezte a csütörtöki döntés kapcsán, hogy három fontos dologról van szó: valóban felfüggesztésre kerülnek a kifizetések júniusig, illetve a fizetési határidők kitolódnak, a börtönférőhelyek számát pedig bővíteni kell őszre, és a Parlamentnek júniusig olyan döntést kell hoznia, amely megnyugtatóan rendezi ezeknek a pénzeknek a sorsát. Völner Pál arról is beszélt, hogy még mindig több ezres nagyságrendű a folyamatban lévő igények száma. Elhangzott, hogy az ügyvédi számlákra nem lehet a jövőben folyósítani a megítélt összegeket. A pénzek bizonytalan áramlása így a jövőben megszűnik, ezért erős ellenhangok várhatók az védőügyvédek részéről – mondta el az államtitkár.

A beszélgetés során arra is kitértek, hogy nem szabadulhatnak határidő előtt az elítélt bűnözők, most fogják tárgyalni az Országgyűlésben a feltételes szabadlábra bocsátás szigorítását is. Az államtitkár azt is kiemelte, hogy az a célkitűzés is tartható, hogy őszre megszűnjön a börtönök túlzsúfoltsága. Pintér Sándor belügyminiszter munkatempóját és állhatatosságát ismerve, ez nem is lehet kérdés.

HírTV