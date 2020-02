Bloomberg össztűz alá került a demokraták nevadai országos tévévitáján

2020. február 20. 08:55

A New York-i milliárdos Michael Bloomberget össztűz alá vették vetélytársai a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok szerda esti országos tévévitáján, amelyet az NBC televízió szervezésében a nevadai Las Vegasban rendeztek meg.

A demokraták elnökjelöltségére pályázó hat politikus tévévitáját felfokozott érdeklődés előzte meg, kiváltképp azért, mert Bloomberg először vett részt ilyenen. Bloomberg szombaton sem indul még, csak a március 3-ai úgynevezett szuperkedden száll be a versenybe.

Mégis - mivel az eddig már több mint 400 millió dollárt választási kampányra költő Bloomberg, New York volt polgármestere rendkívül gyorsan tört előre és szerzett népszerűséget - a többi elnökjelölt-aspiráns leginkább őt támadta.

A szerdai vitát Elizabeth Warren massachusettsi szenátor azzal kezdte, hogy "egy olyan milliárdossal állunk szemben, aki kövér disznóknak és lófejű leszbikáknak nevezett nőket. Nem, nem Donald Trumpról beszélek, hanem Bloomberg polgármesterről". Majd hozzáfűzte: "a demokraták nem fognak győzni, ha olyan jelöltünk van, aki eltitkolta az adóbevallásait, nőket zaklatott, és rasszista rendőri gyakorlatot vezetett be". Warren ez utóbbival arra utalt, hogy a New York-i rendőrök bárkit megállíthattak és megmotozhattak az utcán. Bloomberg korábban azzal érvelt, hogy így próbálta visszaszorítani a bűnözést, az elmúlt napokban azonban többször is bocsánatot kért e korábbi magyarázatáért.

Bernie Sanders vermonti szenátor rasszistának és felháborítónak nevezte a New York-i rendőri gyakorlatot, hangsúlyozva, hogy az elsősorban az afroamerikaiakat és a spanyolajkúakat sújtotta. Kijelentette: Bloomberg egyszerűen képtelen arra, hogy magához vonzzon olyan széles társadalmi csoportokat, ami szükséges lenne Donald Trump legyőzéséhez novemberben. A magát demokratikus szocialistának valló Sanders ismét bírálta a 63 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Bloomberg gazdagságát. "Mike Bloomberg jóval nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint a társadalom alsó rétegeiben élő 125 milliónyi amerikai. S ez nem jól van így, ez erkölcstelen" - jelentette ki.

Bloombergnek ez volt az első lehetősége, hogy reagáljon a szemrehányásokra. Választási kampányának fő üzenetéről beszélt, arról, hogy szerinte ő az egyetlen, aki képes lehet legyőzni Trumpot. Kijelentette, hogy a pénzét nem örökölte, hanem maga kereste, és most arra használja, hogy "megszabaduljunk Donald Trumptól, a valaha volt legrosszabb elnöktől".

A vitában Bloomberg, Warren és Sanders mellett Amy Klobuchar minnesotai szenátor, Pete Buttigieg, egy indianai kisváros volt polgármestere és Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke vett részt.

A pártjuk elnökjelöltségére pályázók közül Buttigieg Sanderst és Bloomberget bírálta. Klobuchar azon háborodott fel, hogy Buttigieg butának nevezte őt; egy nő elnökké választása egyszer s mindenkorra véget vetne a nők hátrányos megkülönböztetésének - hangoztatta. Sanders védelmébe vette az általa hirdetett "demokratikus szocializmust", Bloomberg pedig a kapitalista gazdaságot, Sanders politikáját lényegében a kommunizmushoz hasonlítva. "Én nem vagyok kommunista, Bloomberg úr" - replikázott Sanders, és olcsó fogásnak minősítette ellenfele okfejtését.

Buttigieg - oldalvágásként, a Republikánus Pártot is megjárt Bloombergnek - azt mondta, hogy talán mégiscsak olyasvalakit kellene támogatni, aki demokrata párti elveket vall. Joe Biden pedig leszögezte: Bloomberg lényegében republikánus.

Nevada államban szombaton lesznek a választások: csak a demokraták voksolnak és jelölőgyűléseket (caucust) tartanak. 36 delegátusról döntenek, vagyis olyan küldöttekről, akik a nyári elnökjelölt-állító konvención szavaznak. Az előzetes felmérések Nevadában is Bernie Sanders jelentős előnyét mutatják.

