Navracsics Tibor: A VeszprémFest egyre erőteljesebben járul hozzá a veszprémi identitáshoz

2020. február 20. 15:58

A nagy zenei fesztiváloknak, köztük a VeszprémFestnek is közösségépítő szerepe van – hangsúlyozta Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kormánybiztosa a rendezvényről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor szavai szerint a VeszprémFest évről évre egyre erőteljesebben járul hozzá a veszprémi identitáshoz. Porga Gyula, Veszprém polgármestere szerint a fesztiválnak nagy szerepe van abban, hogy a város felkerült Európa térképére mint 2023 Európa Kulturális Fővárosa. A július 14. és 18. között rendezendő VeszprémFesten olyan neves előadók is fellépnek, mint a Jazz+Az, Dido, a Postmodern Jukebox és Juan Diego Flórez.

Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója elmondta, hogy július 14-én lép a közönség elé a Jazz+Az, július 15-én és 16-án Dido lép színpadra, akinek első önálló koncertjét hallgathatja meg a magyar közönség. Az énekesnő pályafutása során több mint 40 millió lemezt adott el. A Postmodern Jukebox tagjai dzsessz, swing, soul, blues, doo-wop stílusban átdolgozott világslágereket adnak elő július 17-én. Scott Bradlee alapította 2009-ben az együttest, amelynek tagsága folyamatosan változik.

A zárónapon Juan Diego Flórez perui származású, zenész, operaénekes ad koncertet – fűzte hozzá. Jelenleg ő az egyik legfoglalkoztatottabb tenor, fellépett már a New York-i Metropolitan, a milánói Scala, a londoni Covent Garden, a barcelonai Liceu és a bécsi Staatsoper színpadán is. Elénekelte Rossini összes operájának vezető tenor szerepét, megtalálhatók repertoárjában Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini, Rossini és Mozart művei is. A koncerteket a História Kertben tartják, az esőhelyszín a Veszprém Aréna.

MTI