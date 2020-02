Kínai kutatók: Az új koronavírus az influenzához hasonlóan terjed

2020. február 20. 16:29

Új koronavírus-fertőzött betegek orr- és garatváladékának mintáit vizsgálva kínai kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a Covid-19 vírus inkább az influenzához hasonlóan viselkedik és nem úgy, mint az azonos családba tartozó SARS-vírus, ezért jóval könnyebben terjed a korábban feltételezettnél. Egy esetben arra is felfigyeltek a kutatók, hogy bár a betegnek nem voltak tünetei, a vírus jelen volt a szervezetében, ami megerősíti azt, hogy a betegség jellemző tüneteit nem mutató emberek is terjeszthetik az új koronavírust.

Bár a New England Journal of Medicine című tudományos folyóiratban szerdán közzétett eredményeikről a szakemberek hangsúlyozzák, hogy azok előzetesek, tanulmányuk új bizonyítékkal szolgál arra, hogy az új koronavírus, amely már több mint 2100 halálos áldozatot követelt Kínában, nem olyan, mint a koronavíruscsalád más tagjai. A kutatók Kanton tartományban vizsgálták meg 18 beteg szervezetében a koronavírus mennyiségét. Bár a betegség tüneteit nem mutatta, egy beteg orrában és garatában mérsékelt mennyiségű vírust találtak. A másik 17 beteg esetében kimutatták, hogy a vírus szaporodott rögtön azután, hogy az első tünetek megjelentek. Amikor az orrban több vírus van jelen, mint a garatban, az inkább az influenzához hasonlít, mint a SARS-vírushoz – írták a szakemberek. A tünetet nem mutató beteg esetében is hasonló mintázatot mutattak ki.

„Ez azt mutatja, hogy vírus a felső légúti szervekből terjed, és tünetmentesen is terjeszthetik emberek” – magyarázta Gregory Poland, a rochesteri Mayo Klinika virológusa, oltóanyagkutatója, aki nem vett részt a tanulmányban. A SARS-vírussal szemben – amely mélyen az alsó légutakban okoz fertőzéseket és tüdőgyulladást – a Covid-19 úgy tűnik, hogy mind a felső,mind az alsó légutakban jelen van. Ezért lehet képes nemcsak súlyos tüdőgyulladást okozni, hanem az influenzához vagy a náthához hasonlóan könnyebben terjedni. „Ez a vírus jóval inkább képes emberek között terjedni, mint más új koronavírus. Ez az influenzavírus terjedéséhez hasonló” – erősítette meg Kristian Andersen, a La Jolla-i Scripps Kutatóközpont immunológusa.

A kutatók szerint ezért más megközelítés szükséges a megfékezéséhez, mint amit alkalmaztak a SARS-járvány esetén. Amerikai kutatók felvázolták az új koronavírus egyik kulcsfehérjéjének a háromdimenziós atomméretű szerkezetét, ami áttörést jelenthet a vírus elleni oltóanyag, terápiás antitestek fejlesztésében, a betegség diagnosztizálásában. A Science című tudományos folyóirat honlapján bemutatott tanulmányukban az Texasi Egyetem és az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézet kutatói kriogenikus elektronmikroszkóppal térképezték fel a Covid-19 tüskés fehérjéjét a után, hogy kínai kutatóktól megkapták a vírus genomjának szekvenciáját.

A kutatók azt találták, hogy a Covid-2019 új koronavírus a SARS-vírussal azonos ACE2 receptorhoz kötődik, de az új koronavírus esetében az ACE2 kötődése tízszer, hússzor magasabb, mint a SARS-vírus esetében. Ez adhat magyarázatot az új koronavírus emberek közötti könnyebb terjedésére – magyarázta Jaso McLellan, az egyetem professzora, a tanulmány vezetőszerzője.

MTI