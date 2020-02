Távozik a Fővárosi Állatkert éléről Persányi Miklós

2020. február 21. 11:29

Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója egészségi okokból március 1-jével lemondott magasabb vezetői megbízásáról. Megbízott főigazgatóként a jelenlegi operatív igazgató válthatja - közölte az állatkert pénteken az MTI-vel.

Persányi Miklós - elte.hu

"Életem hetvenedik évébe léptem, és az utóbbi hónapokban munkámban jelentkező rendkívüli terhelés egészségemet is próbára tette. A következő időszakban még tovább növekvő feladatokat felmérve, és tapasztalva a szervezetemet érő negatív hatásokat, magasabb vezetői feladatomtól visszavonulok" - írta Karácsony Gergely főpolgármesternek címzett levelében Persányi Miklós.



A leköszönő főigazgató hozzátette, hogy továbbra is elkötelezett az állatkert iránt, szívesen támogatja kollégáit a továbbiakban is, utódját bármely igényelt módon segíti, erejéhez mérten kész közreműködni az állatkert fejlesztéseinek sikeres befejezésében, működtetésének előkészítésében.



Az állatkert közleménye szerint Karácsony Gergely elfogadta a lemondást, és azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói teendőivel március 1-jével Szabó Roland agrármérnököt, az intézmény operatív igazgatóját, a főigazgató általános helyettesét bízza meg.



A Fővárosi Közgyűlés legközelebb szerdán ülésezik, ekkor dönthetnek a megbízott főigazgató személyéről. Persányi Miklós utódját pedig nyílt pályázaton választják majd ki.



MTI