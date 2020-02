Erdély: Útlevélosztályt nyithatnak ismét Segesváron és Dicsőszentmártonban

2020. február 21. 13:31

Újranyithatják a kihelyezett útlevélosztályokat Segesváron és Dicsőszentmártonban – jelentették be a Maros megyei prefektusi hivatalnál, miután a lakosok és a polgármesteri hivatalok is kérték ezt.

Maros megyében a megyeszékhely mellett 2017-ig Szászrégenben, Dicsőszentmártonban és Segesváron is volt kihelyezett útlevélosztály. Akkor mindhárom megszűnt, tavaly októberben viszont újra beüzemelték a szászrégeni munkapontot.

Maros megyében a nagy nyári zsúfoltságon kívül naponta 100–150 útlevélkérést nyújtanak be. Jelenleg erre lehetőség van Marosvásárhelyen, illetve kéthetente Szászrégenben. Mint Daniela Micușan, az útlevélosztály vezetője a sajtónak elmondta, 2019 októberében nyitották meg újra a szászrégeni munkapontot, és keresik a lehetőségét, hogy Dicsőszentmártonban és Segesváron is újranyissák ezeket.

Azt is elmondta, hogy egyre többen veszik igénybe az online programálás lehetőségét, és arra biztatja azokat, akik más településekről utaznak be Vásárhelyre, hogy interneten programáltassanak, elkerülve a sorban állást. Három hónapra előre lehet időpontot kérni, és arra is lehetőség van, hogy futárcéggel kéressük haza a kész útlevelet. Azoknak, akik online kérnek időpontot, egyáltalán nem kell várakozniuk, hiszen számukra az útlevélosztályon külön irodát tartanak fent, és percre pontosan fogadhatják őket a megszabott időpontban.

A Székelyhon megkeresésére Tóth Tivadar segesvári alpolgármester azt mondta, nagyon örvend ennek a lehetőségnek, hiszen fontos a Vásárhelytől 52 kilométerre lévő Segesvár lakóinak, de a környékbelieknek is, hogy helyben tudják kérvényezni az útlevelet. A prefektusi hivatallal három hete tárgyaltak erről az ügyről, és úgy tűnik, sínen van, újra meg fog nyílni a kihelyezett munkapont, a helyi rendőrség épületében, ahol korábban is volt.

Simon Virág

szekelyhon.ro