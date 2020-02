A londoni Szent Pál-székesegyházat akarta felrobbantani egy merénylő

2020. február 21. 14:43

Saját bevallása szerint a londoni Szent Pál-székesegyházat akarta felrobbantani egy öngyilkosmerénylő-jelölt. A 36 éves Safiyya Shaikh, aki Michelle Ramsden névben született Londonban, pénteken állt a londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - elé.

Safiyya Shaikh - arabnews.com



A pénteki első tárgyalási napon elhangzott, hogy Safiyya Shaikh az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet támogatója volt.



Shaikh-ot tavaly októberben vették őrizetbe egy kiterjedt elhárítási akció eredményeként.



Akkor került a terrorelhárító szolgálatok látókörébe, amikor két hónappal őrizetbe vétele előtt két, magát szintén terrorszimpatizáns házaspárnak kiadó titkosszolgálati tisztnek mondta el részletesen tervét, és tőlük kérte, hogy szerezzenek neki pokolgépet a tervezett merénylethez.



Az ügyészek által a bíróságon bemutatott - Shaikh által egy online portálon a titkosszolgálati tiszteknek továbbított - üzenetekben az olvasható, hogy a merénylőjelölt "nagyon sok embert" akart megölni, és ennek helyszínéül az anglikanizmus londoni főtemplomát, a Szent Pál-katedrálist szemelte ki.



Az üzenetekből az is kiderült, hogy Safiyya Shaikh karácsonykor vagy húsvétkor akarta elkövetni a terrorcselekményt.



A vádirat szerint fel is kereste a London belvárosában, a City pénzügyi központja mellett emelkedő hatalmas székesegyházat, videót készített róla, és ezt elküldte az általa támogatóknak hitt titkosszolgálati ügynököknek.



A videóhoz mellékelt üzenetében közölte, hogy a kupola alatt akarta felrobbantani a pokolgépet, és le akarta rombolni az egész templomot.



Safiyya Shaikh ellen a hatóságok terrorcselekmény végrehajtására tett előkészületek címén emeltek vádat.



Shaikh az Old Bailey pénteki tárgyalásán elismerte, hogy terrortámadás elkövetésére készült.



Az ügyben várhatóan májusban születik ítélet.

A londoni Szent Pál-székesegyház - pixabay

A Szent Pál-székesegyház London anglikán püspökének székhelye, a brit főváros egyik legismertebb nevezetessége.



Itt tartotta esküvőjét 1981. július 29-én Károly walesi herceg, a brit trón várományosa, II. Erzsébet királynő fia és a néhai Diana hercegnő.

MTI