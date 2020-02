PM: felminősítette Magyarországot a japán JCRA hitelminősítő

2020. február 21. 14:51

A stabil államháztartási rendszert, az államadósság jelentős csökkentését és az eredményes gazdaságpolitikát kiemelve javította Magyarországra vonatkozó deviza- és forintadósság minősítését a Japan Credit Rating Agency (JCRA) intézet - közölte a Pénzügyminisztérium pénteken az MTI-vel.

Kiemelték: a Standard & Poor's múlt héten közölt kilátásjavítása után a japán hitelminősítő lépése is azt mutatja, hogy a magyar gazdaság teljesítményét külföldön is egyre inkább elismerik.



A japán hitelminősítő a magyar devizaadósság minősítését "BBB+"-ról "A-"-ra, a forint adósságáét "A-"-ról "A"-ra javította.



Az intézet kedvező döntésének okaként jelöli meg egyebek mellett a magyar gazdaság 5 százalék körüli növekedését, a termelékenység javulását, a beruházások növekedését és a bérek folyamatos emelkedését. A hitelminősítő elismerően ír az ország pénzügyi helyzetének folyamatos javulásáról, a pénzügyi rendszer stabilitásáról, a magas tőkemegfelelési mutatóiról. A hitelminősítő pozitív döntésének hátterében áll még az alacsony hiány, az egyre csökkenő adósság, valamint az ellenálló exportvezérelt gazdasági teljesítmény is. A JCRA a következő évekre 3-4 százalékos növekedést vár Magyarországon.





A japán intézet legutóbb 2017-ben javította stabilról pozitívra a magyar államadósságra vonatkozó kilátását - olvasható a közleményben.



MTI