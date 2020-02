Hatezer zarándok jelenlétében szentelik püspökké Kovács Gergelyt

2020. február 21. 18:56

Több mint hatezer zarándok, 42 püspök, valamint a román és a magyar kormány képviselőinek jelenlétében szentelik püspökké szombaton a gyulafehérvári római katolikus székesegyházban Kovács Gergelyt. Az eseményről a Vasárnap.hu munkatársa is tudósít.

Az erdélyi főegyházmegye új püspöke felszentelésének és érseki beiktatásának ceremóniáját Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke vezeti, mellette a leköszönő Jakubinyi György érsek és Miguel Maury Beundía érsek, bukaresti nuncius lesznek a társszentelők. A rendezvényre várt egyházi méltóságok között lesz Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András, a Magyar Püspökkari Konferencia elnöke. Ezenkívül Szerbiából, Ukrajnából, Szlovákiából, Moldovából, Ausztriából és Németországból is érkeznek püspökök az eseményre. Az ökumenizmus szellemében jelen lesznek ugyanakkor az erdélyi történelmi magyar egyházak püspökei, és ott lesz a román ortodox egyház gyulafehérvári érseke is.

Márton Áron erdélyi püspök kőkoporsójának felszentelése és az újratemetési ceremóniája a gyulafehérvári érseki székesegyházban 2016. szeptember 29-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Kovács Gergely lesz a 16. székely püspök Gyulafehérváron

Kovács Gergely a Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke, az 1011 éves egyházmegye 83. főpásztora. Ő a 16. székely püspök Gyulafehérváron. A főegyházmegye közleménye szerint legutóbb 2009-ben, a főegyházmegye ezeréves jubileumán és 2016-ban, Márton Áron püspök földi maradványainak a székesegyházba való felhozatalakor látogatott el ilyen sok zarándok az ősi egyházi székhelyre. Ferenc pápa tavaly december 24-én fogadta el Jakubinyi György érsek lemondását, és ezen a napon nevezte meg a gyulafehérvári érsek utódját is.

A felszentelés menete

A szombaton, helyi idő szerint 11:00 órakor (közép-európai idő szerint 10:00 órakor) kezdődő püspökszentelést és érseki beiktatást a Duna Televízió, az Erdélyi Mária Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió élőben közvetíti. A Gyulafehérvárra zarándokló hívek a székesegyház előtt, kivetítőn követhetik a ceremóniát. Az eseményről részletes tájékoztatást nyújt majd a Vasárnap.hu munkatársa beszámolók és interjúk formájában.

A leendő püspökről

Kovács Gergely vegyes felekezetű családban született a székelyföldi Kézdivásárhelyen 1968-ban. Református édesapja után reformátusnak keresztelték. 16-17 éves korában saját elhatározásából tért át a római katolikus hitre. Szülővárosában érettségizett. Teológiai tanulmányait 1987-ben Gyulafehérváron kezdte, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemen. Bálint Lajos érsek szentelte pappá szülővárosában 1993. július 3-án. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal fejezte be 1996-ban. Egy év marosvásárhelyi papi szolgálat után 23 évig dolgozott Rómában a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalnokaként. 2012-től Márton Áron püspök szentté avatási ügyének a képviseletét is elvállalta.



