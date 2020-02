Káel Csaba: komolyabban kell vennünk a közép-európai koprodukciókat

2020. február 21. 21:22

"Komolyabban kell vennünk a közép-európai koprodukciókat, hiszen olyan közös kultúrával és történelemmel rendelkezünk, amelyre lehet építeni; a saját életünkről kell mesélnünk" - mondta a The Hollywood Reporter című amerikai filmes portálnak adott exkluzív interjújában Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A cikk felidézi, hogy a január óta működő Nemzeti Filmintézet a teljes magyar mozgóképszakma összehangolt tevékenységért felel évi 54 millió dollárnak (17 milliárd forintnak) megfelelő összegű költségvetésével.



Káel Csaba az interjúban aláhúzta, hogy Magyarországnak több olyan történetre van szüksége, amely az ország és Közép-Európa életével, történelmével és kultúrájával foglalkozik. Mint megjegyezte, hogy Magyarország több koprodukció révén akarja megerősíteni kapcsolatait közép-európai szomszédjaival.



A hírportál a kormánybiztos egy közelmúltbeli interjújából idézve továbbá azt írja, hogy Káel Csaba szerint a magyar filmipar "még nem készített jó filmet az első világháborúról, az 1848-as forradalomról, az 1989-1990-es rendszerváltozásról vagy akár az 1956-os forradalomról."

Filmkocka a Szabadság, Szerelem című 56-os témájú Andy Vajna-alkotásból - origo.hu

"Ezen változtatni akarunk és lehetőséget akarunk adni a filmkészítőknek arra, hogy reflektáljanak a történelmünkre és nemzeti hőseinkre az egyes évfordulókhoz kötődően" - rögzítette Káel.



A The Hollywood Reporter megjegyezte, hogy bár a filmintézet fókuszában Magyarország és Közép-Európa áll, Káel Csaba hangsúlyozta, hogy Budapest a jövőben is nyitva áll a nemzetközi alkotások előtt. "Továbbra is örömmel látjuk a nemzetközi produkciókat egyedülálló helyszíneinkkel, magasan képzett és lelkes szakembereinkkel, felszerelt stúdióinkkal és adóvisszatérítés formájában jelentkező 30 százalékos filmtámogatással, amely egyedülálló a régióban" - mondta a filmügyi kormánybiztos.



A Magyar Nemzeti Filmalap utódjaként létrejött Nemzeti Filmintézet pályázati rendszerén keresztül mozis, televíziós és online forgalmazásra szánt filmalkotások elkészítéséhez biztosít fejlesztési, gyártás-előkészítési, gyártási és forgalmazási támogatást.

A szervezet tervei között szerepel továbbá egy saját Video on Demand - VOD - szolgáltatás elindítása is a magyar alkotások népszerűsítése céljából.

MTI