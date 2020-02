Bakondi: gyakran hamis útlevéllel próbálkoznak a határon a migránsok

2020. február 21. 21:39

Gyakran próbálkoznak hamis útlevéllel átjutni a magyar határon a migránsok - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek este az M1 aktuális csatornán.

Illusztráció - fakepassport.info

Bakondi Györgyöt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy Görögországban rendőröket is érintő nyomozás indult egy kiterjedt útlevélbotrányban.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta, gyakori az útlevél-, és vízumhamisítás, a beléptető bélyegzők hamisítása, az okmányokban a fényképcsere, valamint a "személycsere" is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az útlevél tulajdonosára hasonlító ember próbál meg bejutni az okmánnyal az országba.



Bakondi György arról is beszélt, az új olasz kormány fokról-fokra enyhített a korábbi szigorú bevándorlási szabályokon és most "kvázi az eltörlésére készülnek". Hozzátette: ma már meglehetős korlátlansággal érkezhetnek a több száz fős migránscsoportokat szállító civil szervezetek hajói az olasz kikötőkbe.



Közölte, jelenleg a balkáni a fő migrációs útvonal, ugyanakkor ha nem történik változás Líbiában, és az ott tartózkodó több százezres tömeg akadálytalanul el tud indulni, akkor elkezdődhet egy intenzívebb növekedés az olasz szakaszon is.

MTI