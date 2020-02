Évről évre csökken a fecskeállomány Magyarországon

2020. február 22. 09:14

(Fotó: MTI/Komka Péter)

A magyarországi fecskeállomány évről évre csökken. Ennek fő oka pedig a fészkek leverése annak ellenére is, hogy ez törvénybe ütközik.

A magyarországi füstifecske-, molnárfecske- és partifecske-állományok az elmúlt két évtizedben eltérő mértékben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutattak.

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, a fecskeállomány fogyatkozásának fő oka a fészkek leverése. Hozzátette, sajnos sok településen bevett szokás a fészek tönkretétele, több településen az önkormányzatok is „megtisztítják” a közintézményeket a fészkektől.

„A figyelmeztetéseink és a törvények ellenére évről évre egyre nagyobb mennyiségben verik le a fészkeket, szinte mindig a költési időszak közepén. Ekkor elpusztul a tojás, a fióka és gyakran a kotló madár is” – mondta Orbán Zoltán.

Hozzátette munkája során rengeteg hihetetlen érvvel találkozott már, volt, aki azzal indokolta tettét, hogy idegesítette a fecskék zajos csicsergése, mások azt állították, ijesztőnek tartják, ahogy a fecskék röpködnek a házuk körül. A leggyakrabban előforduló indok a folyamatos ürülék a ház körül. Kiemelte, ez egy egyszerű módszerrel megoldható, csupán egy deszkalapot kell elhelyezni a fészkek alatt közvetlenül.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fecskék védelemével saját magunknak is jót teszünk, mivel egy fecske körülbelül egy kilogramm rovart eszik meg évente. Hozzátette, „ha tehát minden augusztusban legalább kétmillió fecske hiányzik Magyarországról, az azt jelenti, hogy kétezer tonna rovarral kell megküzdenünk, olyan rovarokkal, amelyek károsítják a termést, illetve több betegséget is terjesztenek”.

A fecskék által fogyasztott rovarok közé tartozik szinte az összes mezőgazdasági kártevő, illetve azok a szúnyogfajok, köztük az újabb betelepülők, amelyek akár halálos betegséget is terjeszthetnek.

„A fecskefészek leverés törvénybe ütközik” – mondta Orbán Zoltán. Hozzátette, az nem jelenti azt, hogy azoknak a házaknak a külső felújítására nincs lehetőség, amelyeken fecskefészkek találhatók.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy a költési időszakon kívül, november elsejétől március 31-ig a felújítások megvalósuljanak. A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának engedélyével eltávolíthatók a fészkek.

