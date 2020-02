NB I - Hat gól és hazai siker Pakson

2020. február 22. 20:59

A kiesés ellen küzdő Paks fordulatos mérkőzésen 4-2-re legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 22. fordulójában.

A tolnaiak két vereséget követően tudtak ismét nyerni, míg a hajdúságiak egymás után a második kudarcukat szenvedték el a bajnokságban.



OTP Bank Liga, 22. forduló:

Paksi FC-Debreceni VSC 4-2 (2-1)



Paks, 1200 néző, v.: Berke

gólszerzők: Kulcsár (26.), Böde (31.), Sajbán (87.), Windecker (93.), illetve Szécsi (5.), Garba (65.)

sárga lap: Szabó J. (28.), Kulcsár (33.), Hahn (63.), illetve Ferenczi (14.), Pávkovics (72.), Baráth (85.)



Paks: Holczer - Kulcsár (Sajbán, 73.), Poór, Lenzsér, Szélpál, Szabó J. - Szakály D., Bertus (Windecker, 82.), Balogh B. - Böde, Hahn (Haraszti, 78.)



Debrecen: Kosicky - Habovda, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi - Kusnyír, Baráth - Bódi, Szécsi (Varga K., 58.), Trujic (Milunovic, 75.) - Adeniji (Garba, 58.)



A gyors vendégtalálat megadta a mérkőzés alaphangját, a debreceni vezetés aktívvá tette a hazaiakat. Több kisebb helyzet után aztán a félidő derekán Kulcsár bombagóljával sikerült egyenlíteniük, majd miután lendületben maradtak, Böde félpályás szólójával a vezetést is átvették. A debrecenieknek csak a félidő hajrájára sikerült kijönniük a paksi szorításból, ekkor azonban akár egyenlíthettek is volna.

A szünet után is inkább a házigazdák irányítottak, mégis a kontrákra építő Debrecen szerzett újabb gólt - Garba jó cserének bizonyult. Az utolsó húsz percben sok volt a szabálytalanság, emiatt gyakran állt a játék, de végig inkább a Paks állt közelebb a győzelemhez, s a hajrában sikerült is megszereznie harmadik, majd az utolsó pillanatokban negyedik gólját. Hazai részről végül az is belefért, hogy a 90. percben - 3-2-es állásnál - Balogh büntetőt hibázzon.

MTI