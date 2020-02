NB I - Háromgólos mezőkövesdi győzelem a Ferencváros ellen - tabella

2020. február 22. 21:54

A Mezőkövesd nagyon dinamikus és eredményes első félidei játékkal szombaton hazai pályán legyőzte a Ferencvárost a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában.

A címvédő és listavezető FTC másodszor kapott ki a mostani bajnokságban, ezt megelőzően augusztus 25-én a Puskás Akadémia vendégeként szenvedett vereséget. A fővárosi csapat az előző öt idegenbeli mérkőzését megnyerte, így a harmadik helyezett otthonában megszakadt ez a sikeres sorozata.

A két csapat 13. alkalommal találkozott az élvonalban, és a Mezőkövesd mindössze a második győzelmét aratta.



OTP Bank Liga, 22. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 3-0 (3-0)

Mezőkövesd, 4140 néző, v: Iványi

gólszerzők: Karnyicki (12.), Besirovic (29.), Cseri (35.)

sárga lap: Farkas (9.), Berecz (22.), illetve Isael (24.), Heister (55.), Sigér (64.)



Mezőkövesd: Szappanos - Farkas D., Guzmics (Neszterov, 90.), Pillár, Silye - Karnyicki, Besirovic - Nagy D. (Jurina, 72.), Berecz, Cseri - Zivzivadze (Takács T., 85.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Otigba, Heister - Sigér (Lodico, 81.), Vécsei (Szihnyevics, 58.), Haratin - Zubkov (Varga R., 77.), Isael, Nguen



Jó ritmusban kezdődött a mérkőzés, a Ferencváros némileg kezdeményezőbben lépett fel az első percekben, mégis Dibusznak kellett csakhamar kétszer is nagyot védenie távoli lövés nyomán. Harmadjára azonban már ő is tehetetlen volt, amikor jobboldali szöglet után Karnyicki passzolta a lehulló labdát a vendégek kapujába. A hazaiak eddig is jól, ezután pedig még eredményesebben alkalmazták a letámadást, sokszor szereztek labdát, ezzel egyrészt megállították a ferencvárosi támadásokat, másrészt többször gyorsan el tudtak jutni az FTC tizenhatosáig. Dibusz rossz passzára lecsapva Besirovic növelte jó helyzetfelismeréssel és végrehajtással az előnyt, pár perccel később pedig újabb labdaszerzés zárult hazai góllal pontos passzolgatás után. A Ferencváros az első félidőben alig jutott el a hazai kapuig, helyzetet nem tudott kialakítani.

A második félidőre kicsit leült az iram, eseménytelenebbé vált a mérkőzés. A Ferencváros többet próbálkozott, de nem volt átütőerő a támadásaiban. A Mezőkövesd pedig biztos előnye tudatában nyugodtan futballozott, amikor pedig az FTC érzékelhető fölénybe került, stabilan védekezett. Egy-egy fővárosi helyzet azért így is volt, de gól nem esett, így a Mezőkövesd váratlanul magabiztos, de megérdemelt győzelmet aratott.

-------------------------

Szorosabb lett az élmezőny a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában, szombaton.

A címvédő és éllovas Ferencváros ugyanis 3-0-s vereséget szenvedett a tabellán harmadik Mezőkövesd vendégeként, míg a második MOL Fehérvár saját közönsége előtt könnyedén kerekedett a Zalaegerszeg fölé.



Eredmények:

Budapest Honvéd-Puskás Akadémia FC 1-1

Kaposvári Rákóczi FC-Újpest FC 0-1

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 2-2

MOL Fehérvár FC-ZTE FC 4-1

Paksi FC-Debreceni VSC 4-2

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 3-0



A tabella:

1. Ferencváros 20 14 4 2 36-18 46 pont

2. MOL Fehérvár FC 22 13 4 5 39-21 43

3. Mezőkövesd Zsóry F 22 12 5 5 32-19 41

4. Puskás Akadémia FC 22 9 8 5 35-25 35

5. Budapest Honvéd 22 9 6 7 24-23 33

6. Diósgyőri VTK 22 9 3 10 28-31 30

7. Újpest FC 21 8 4 9 27-31 28

8. Debreceni VSC 21 8 3 10 35-39 27

9. Paksi FC 22 8 2 12 29-39 26

10. Kisvárda Master Good 22 7 4 11 28-34 25

11. ZTE FC 22 5 6 11 28-35 21

12. Kaposvári Rákóczi FC 22 3 1 18 19-45 10

Az 1. fordulóból elhalasztott Ferencváros-Debreceni VSC mérkőzést április 7-én pótolják, míg a 20. fordulóból elhalasztott Újpest FC-Ferencváros rangadónak még nincs új időpontja.



A 23. forduló programja:

február 29., szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Zalaegerszeg 17.00

MOL Fehérvár FC-Kaposvári Rákóczi FC 17.00

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 17.00

Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 17.00

Kisvárda Master Good FC-Paksi FC 17.00

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 19.30

MTI