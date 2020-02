Mestreházy Attila: Támadás alatt az MSZP

2020. február 23. 00:25

Ha nem vigyáznak, elolvadhat, megsemmisülhet az MSZP – mondta Mesterházy Attila, a szocialisták korábbi elnöke egy nappal azután, hogy két fővárosi kerületi polgármester átigazolt Gyurcsány Ferenchez. Az MSZP jelenlegi elnöke, Tóth Bertalan ma is megerősítette, hogy senki nem tekintheti lábtörlőnek a pártot. Úgy tűnik azonban, hogy a DK tovább keverheti a kártyát: eddig a közös baloldali listát erőltették, Gyurcsány Ferenc felesége viszont felvetette, hogy akár külön is indulhatnának – derült ki az M1 Híradójából.

Sokféle támadás éri az MSZP-t – így reagált a szocialista Mesterházy Attila annak kapcsán, hogy a párt két polgármestere átlépett a DK-ba. Szerinte van ok az önkritikára, olyannyira, hogy a megmaradt párttagoknak azt üzente: vigyázzanak egymásra, mert az olvadásnak általában megsemmisülés a vége.

Csütörtökön lépett ki váratlanul az MSZP-ből és csatlakozott Gyurcsány Ferencékhez a két szocialista kerületvezető: Szaniszló Sándor pestszentlőrinci, valamint Kiss László óbudai polgármester.

A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán úgy reagált, hogy ezek valószínűleg nem könnyű napok az MSZP számára.

A szocialisták elnöke, Tóth Bertalan ismét elmondta, nem lesznek lábtörlők és nem fognak olyan jelölteket támogatni, akik elárulják őket. Az elmúlt hónapokban ugyanis már sokadjára történt meg, hogy a DK a többi baloldali párttól vitt el politikusokat.

Még több szocialista politikus léphet át a DK -ba – erről már a Magyar Nemzet írt. A lap értesülései szerint a DK-s Varju László, valamint Élő Norbert a párt hegyvidéki önkormányzati képviselője próbálja átcsábítani a Gyurcsány-pártba a szocialista politikusokat. Bár Élő Norbert tagadta ezt, szocialista elnökségi források is megerősítették az információt.

Az MSZP volt elnökét is hívták a DK-ba, csak nemet mondott – erről maga Kovács László beszélt az Origónak. A politikus hozzátette: azt sem lehet kizárni, hogy a két párt később összeolvad.

Gyurcsány Ferenc felesége azt mondta: semmi meglepő nincs Szaniszló Sándor és Kiss László átigazolásában. Dobrev Klára szerint a DK erősödése abszolút siker. Most egy konzultációt is indítanak, amelynek az is lehet a vége, hogy önállóan indulnak 2022-ben.

Az MSZP elnöke viszont úgy tűnik, nem tud vagy nem akar különindulásban gondolkodni. Már csak azért sem, mert Tóth Bertalan szerint rengeteg áldozatot hoztak a baloldali együttműködés létrejöttéért.

Az LMP-s Ungár Péter a konfliktusokra úgy reagált: a szocialista polgármesterek átlépése is bizonyítja, hogy egyéni pártpolitikai érdekeik mentén politizálnak a baloldali pártok, élükön Gyurcsány Ferenccel.

