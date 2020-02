Megfékezhető a madárinfluenza

2020. február 23. 15:59

A veszély még nem múlt el, de egyelőre úgy tűnik, hogy az idei madárinfluenza jóval enyhébb lefolyású, mint a néhány évvel korábbi járvány. A Nébih szerint a szigorú intézkedések mellett a széljárás is segített gátat szabni a betegség terjedésének.

Nem találtak újabb madárinfluenza okozta megbetegedést az országban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A hatóság lapunknak adott tájékoztatása szerint az eddig ismert Komárom-Esztergom és Hajdú-Bihar megyeieken felül nem regisztráltak újabb eseteket.

A Nébih szerint több tényező is közrejátszhatott abban, hogy idén a korábbi járványhoz képest kevesebb helyen jelent meg a vírus, illetve nem terjedt el a betegség. Egyrészt ezúttal nem szabadtartásos baromfiállományba került be a vírus, míg az előző járvány idején Bács-Kiskun megyében szabadtartásos lúdállományban jelent meg a betegség, ahol a helyzetet tovább súlyosbította, hogy a területen kifejezetten sűrűn tartották az állatokat.

Továbbra is veszélyt jelent a vadmadarak vándorlása Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az időjárási körülmények is a járvány megelőzését segítették: a széljárás nem érintette a szabadtartásos vízimadár-állományt, amely a levegő útján terjedő vírussal megfertőződhetett volna. Emellett ­vélhetően a vadmadarak fertőzöttsége is alacsonyabb a két évvel ezelőtti járványhoz képest.

Ezekhez a szerencsés körülményekhez hozzájárul az is, hogy a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a járványhelyzet alakulását, így megfelelő időben fel tudták készíteni az állattartókat a védekezésre. – Az időben megtett hatósági és állattartói intézkedések is hozzájárultak a járványhelyzet kedvező alakulásához – szögezte le válaszában a hivatal.

A betegség megjelenésének, illetve terjedésének veszélye még nem múlt el. Szórványosan továbbra is előfordulnak megbetegedések Európa-szerte a házi és a vadon élő madaraknál is. Mivel a madárinfluenzát elsősorban a vándorló vadmadarak terjesztik, amelyek itthon nagy számban vannak jelen, bármikor újra felütheti a fejét a kór hazánkban is.

A járványvédelmi intézkedések betartásával a betegség újabb előfordulásának kockázata csökkenthető. A január 16-án megjelent országos főállatorvosi határozat, amely Magyarország teljes területén előírja a baromfik zártan tartását, továbbra is érvényben van. Az intézkedés célja, hogy tovább csökkenjen a vadon élő madarakkal való érintkezés.

Szintén érvényben vannak a baromfitelepek járványvédelmi minimum feltételeire vonatkozó előírások is, amelyek főként a betegség állományok közötti terjedését hivatottak megakadályozni. Ezek között szerepel például, hogy a takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani, nyílt vízből pedig tilos itatni. Az állatok almozására használt anyagot szintén meg kell óvni a vadmadarakkal való érintkezéstől.

A járványvédelmi előírások betartása a baromfitartók érdeke is, hiszen azok, akik nem tartják be a főállatorvos rendelkezéseit, a vírus megjelenése esetén elesnek az állami kártalanítástól. A Nébih tapasztalatai szerint az üzemi szintű gazdaságok igyekeznek maradéktalanul megfelelni a kritériumoknak, a háztáji termelők köré­ben nagyobb hiányosságok vannak.

