Bortörvény-módosítási javaslaton dolgozik az agrártárca

2020. február 24. 09:46

A cél, hogy bezárják a most még létező kiskapukat. Naprakészen kell tudni a tőkén lévő szőlő, a must, a készleten lévő folyó és palackozott borok mennyiségét ahhoz, hogy piaci zavar esetén hatékonyan be lehessen avatkozni Bortörvény-módosítási javaslaton dolgozik az agrártárca, amellyel bezárnák a most még létező kiskapukat.

Naprakészen kell tudni a tőkén lévő szőlő, a must, a készleten lévő folyó és palackozott borok mennyiségét ahhoz, hogy piaci zavar esetén hatékonyan be lehessen avatkozni - mondta Nagy István agrárminiszter a Világgazdaságnak. A gazdasági napilap hétfői számában megjelent cikkben a szaktárca vezetője ismertette: előfordul, hogy az alkoholfokot nem a valóságnak megfelelően jegyzik fel, majd "hirtelen megszaporodik a bor, ami a valóságban meg sem termett".

A pontos információra a borágazat értékesítési nehézségeinek kezelése miatt is szükség van, hiszen a piaci beavatkozások - mint a tavalyi zöldszüret és krízislepárlás - csak akkor érik el a várt hatást, ha a megtermett szőlőtől a készletekig naprakészen tudják a mennyiségeket. A miniszter a hazai borágazat előtt álló nagy lehetőségnek véli az idén induló borpromóciós programot, amelynek keretében 4 milliárd forint áll rendelkezésre a magyar borok határon túli és belföldi népszerűsítésére - olvasható a Világgazdaságban.

